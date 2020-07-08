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Осужденному экс-главе "Новгородавтодора" заменили колонию на принудительные работы

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Новгородский областной суд заменил осужденному за крупное взяточничество и другие преступления экс-руководителю "Новгородавтодора" Николаю Закалдаеву колонию на принудительные работы, сообщили в среду в суде.

"Областной суд заменил Закалдаеву неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на принудительные работы сроком в 8 месяцев 23 дня с ежемесячным удержанием 15% заработной платы в доход государства", - сказал собеседник.

Как сообщалось, Закалдаев был осужден 3 апреля 2017 года. Новгородский районный суд признал его виновным по статьям "Хищение имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размере", "Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения, совершенное организованной группой", "Превышение должностных полномочий" и "Получение должностным лицом взятки в крупном размере".

Суд установил, что в 2012-2013 годах на территории Новгородской области организованная группа (ОПГ), которой руководил первый заместитель губернатора Арнольд Шалмуев, похищала бюджетные средства, предназначенные на ремонт и содержание автомобильных дорог. Закалдаев был членом этой ОПГ. Ущерб, нанесенный группой государству, превысил 15 млн рублей. Кроме этого, в 2013 году Закалдаев получил от руководителей дорожных предприятий взятку в размере 250 тыс. рублей, пообещав оказывать им покровительство.

Суд приговорил экс-главу "Новгородавтодора" к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 0,5 млн рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления (ОМСУ) в течение 3 лет.

Шалмуева Новгородский районный суд в 2016 году приговорил к 8 годам 10 месяцам колонии общего режима со штрафом в 0,9 млн рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе и в ОМСУ в течение 2 лет 10 месяцев. В 2019 году тот же суд увеличил ему срок наказания до 10 лет за дачу взятки в размере 17 млн рублей.

Новгородавтодор Великий Новгород Николай Закалдаев

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