Счетная палата выступила против права регионов дополнительно ограничивать продажу алкоголя

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Счетная палата не поддержала поправки о праве регионов самим устанавливать ограничения на продажу алкоголя, вплоть до полного запрета, сообщили в контрольном ведомстве.

Речь идет о поправках в закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции и ограничении ее потребления. Сейчас регионы не могут вводить дополнительные ограничения на продажу спиртного, напомнили в Счетной палате.

Если им это разрешить, в регионах может сократиться количество "хозяйствующих субъектов в указанной сфере", снизится уровень конкуренции и в результате алкоголь станет хуже качеством или подорожает, объяснили в ведомстве.

Сокращение количества учреждений общепита, где продают алкоголь, особенно в небольших городках и селах, "влечет риски снижения предпринимательской активности, что, в свою очередь, может негативно отразиться на доходах бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также влечет риски увеличения теневого рынка оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, включая опасные для жизни и здоровья населения суррогатные алкогольные и спиртосодержащие напитки", говорится в заключении Счетной палаты на законопроект.

Поправки подготовили в Заксобрании Оренбургской области и внесли в Госдуму.