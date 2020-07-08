Управляющим директором производителя Бе-200 назначен экс-замглавы Ростовской области

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Михаил Тихонов стал управляющим директором Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса имени Бериева. Об этом сообщает пресс-Служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Михаил Тихонов имеет серьезный управленческий опыт. Ранее он занимал пост заместителя губернатора Ростовской области, курировал вопросы промышленности, энергетики и транспорта, до этого работал министром промышленности и энергетики региона", - сообщили в ОАК.

В течение ряда лет Тихонов занимал руководящие должности в промышленных организациях региона, в частности, возглавлял "Ростовский завод гражданской авиации №412".

В корпорации заявили, что управляющему директору предстоит "продолжить реализацию программы развития предприятия, обеспечить выполнение приоритетных программ и проектов, а также завершить процесс интеграции ТАНТК им. Г.М.Бериева в состав Дивизиона транспортной авиации ОАК, головным предприятием которого является ПАО "Ил".

Там указали, что это даст предприятию новые возможности в рамках развития межзаводской кооперации ОАК.

ТАНТК Бериева является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС и специальных авиационных комплексов для министерства обороны РФ. Завод также осуществляет ремонт и модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и противолодочных самолетов Ту-142 авиации ВМФ, самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50/А-50У. Кроме того, он работает над самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100.