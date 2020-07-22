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Бывшего директора авиазавода имени Бериева заподозрили в мошенничестве

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Бывший директор Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса им. Бериева стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"Отделом полиции №3 следственного управления МВД России по Ростову-на-Дону в отношении экс-директора ТАНТК им.Бериева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что дело возбуждено в отношении бывшего директора ТАНТК Юрия Грудинина.

Как сообщает "Коммерсантъ", по версии следствия, Грудинин приказал своим подчиненным включить себя в состав авторов патента новой продукции и тем самым нанес имущественный вред заводу. Сумма полученных им средств составила 3,7 млн рублей.

ТАНТК им. Бериева является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС и специальных авиационных комплексов для Минобороны РФ. Завод также ремонтирует и модернизирует самолеты Ту-95МС дальней авиации и противолодочные самолеты Ту-142 авиации ВМФ.

ТАНТК имени Бериева Таганрог

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