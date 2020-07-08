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Плановый срок поставок российско-китайского самолета CR929 сдвинули на 2028-29 гг.

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Плановый срок начала серийных поставок российско-китайского самолета CR929 сдвигается на 2028-2029 годы, сообщил гендиректор ПАО "Корпорация Иркут" Равиль Хакимов.

"В настоящий момент мы находимся на этапе Gate-3 - это сбор и анализ предложений всех поставщиков с целью определения конечной конфигурации воздушного судна. Планировалось эту работу завершить в 2020 году и в 2021 году перейти к этапу контрактации со всеми соиспонителями и поставщиками", - заявил Хакимов на заседании комитета по экономической политике Совфеда в среду.

"Но, к сожалению, есть сложности в совместной работе с китайскими партнерами, поэтому возможно этот этап сдвинется на 2021 год. В целом, программа должна быть реализована с учетом текущей актуализации, в 2028-2029 гг. должны начаться поставки этого самолета", - добавил Хакимов.

Главный конструктор программы CR929 от российской стороны Максим Литвинов в прошлом году говорил, что первые поставки этого самолета заказчикам планируются после 2025 года. При этом первый испытательный полет предполагался в 2023 году.

CR929 - проект широкофюзеляжного пассажирского самолета, разработку которого ведут ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", куда входит в том числе "Иркут", и китайский холдинг COMAC. Специально под проект было создано совместное предприятие CRAIC с офисом в Шанхае. Стоимость программы составит от $13 млрд до $20 млрд, оценивали ранее в ОАК.

Корпорация Иркут Равиль Хакимов Китай CR929 COMAC

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