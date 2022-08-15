Проект российско-китайского самолета CR929 будет актуализирован

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) продолжает работать совместно с китайскими партнерами над созданием пассажирского самолета CR929, но проект будет актуализирован, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

"Да, мы работаем. Но там сочетание нескольких факторов: локдаун, санкции. Это накладывает некий отпечаток, нам приходится актуализировать формат участия. Но тем не менее мы работаем с китайцами в тесном контакте, все наши совместные предприятия трудятся", - сказал Слюсарь журналистам на форуме "Армия-2022" в понедельник.

"Пандемия изменила рынок авиационных перевозок, изменила требования к дальности, к пассажировместимости, к характеристикам, к стоимости топлива. Соответственно, то санкционное давление, которое мы испытали, оно изменило состав кооперации, - пояснил Слюсарь. - Мы все это должны вместе с китайскими товарищами оценить и понять, как нам двигаться дальше. Мы работаем пока в соответствии с принятыми решениями, мы работу не останавливали, инженерные команды работали, мы проходим этап эскиза. Но конечно актуализация, связанная с глобальными трендами, по этому китайско-российскому самолету должна произойти".

CR929 - широкофюзеляжный пассажирский самолет, разработку которого ведут предприятия ОАК и китайский авиастроительный холдинг COMAC.