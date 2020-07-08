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Валентин Юмашев стал миноритарием МТС

Валентин Юмашев стал миноритарием МТС
Предприниматель Валентин Юмашев
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Член совета директоров ПАО "МТС" и экс-глава президентской администрации Валентин Юмашев стал миноритарным акционером телеком-компании, следует из ее материалов.

С 8 июля Юмашев владеет 0,0009% МТС, акции предоставлены в качестве вознаграждения за исполнение обязанностей члена совета директоров в 2019-2020 корпоративном году.

Уставный капитал МТС разделен на 1 млрд 998 млн 381 тыс. 575 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая.

Таким образом, Юмашев получил 18 363 акции МТС.

На закрытии торгов в среду акции МТС на Мосбирже стоили 319,1 руб. за штуку. Исходя из этого, пакет Юмашева оценивается в 5,86 млн руб.

Юмашев вошел в совет директоров МТС в июне 2019 года и был переизбран в него в прошлом месяце.

В настоящее время Юмашев является советником президента РФ на общественных началах, членом правления и советником фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина", а также советником аппарата гендиректора ООО "Миллхаус", которое управляет активами Романа Абрамовича и его партнеров. В 1997-1998 гг. он являлся руководителем администрации президента РФ.

Валентин Юмашев МТС

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