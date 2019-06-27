Юмашев вошел в совет директоров МТС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "МТС" на годовом собрании утвердили совет директоров оператора связи в обновленном составе. В него вошли три новых представителя, включая экс-главу администрации президента РФ Валентина Юмашева и зампредседателя совета директоров АФК "Система" Феликса Евтушенкова, передал корреспондент "Интерфакса" с собрания.

Также в совет директоров МТС вошел выходец из PWC Антониу Антониос Теодосиу (входит в совет директоров Polyus Gold International Limited).

При этом Юмашев и Теодосиу вошли в совет директоров МТС в качестве независимых членов.

Новые директора заменили в совете бывшего топ-менеджера АФК "Система" Рона Зоммера, который с 2009 года являлся председателем совета директоров МТС, а также Стэнли Миллера (входил в совет с 2010 года) и Вольфганга Шюсселя (с 2018 года).

Юмашев является советником президента РФ на общественных началах, членом правления и советником фонда "Президентский центр Б.Н.Ельцина", а также советником аппарата генерального директора ООО "Миллхаус", которое управляет активами Романа Абрамовича и его партнеров.

Феликс Евтушенков - сын бенефициара АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Он является первым вице-президентом АФК, возглавляет комитет по этике и контролю совета директоров корпорации и совет благотворительного фонда "Система".

В совет директоров также переизбраны президент МТС Алексей Корня, еще три топ-менеджера АФК "Система" Артем Засурский, Алексей Катков и Всеволод Розанов, а также независимые директора Регина фон Флемминг и Томас Холтроп.

Контролирующим акционером МТС является АФК "Система", ей принадлежит напрямую и косвенно через подконтрольные лица 55,64%, free float составляет 44,35%.