Ангар компании "Татнефтепродукт" загорелся в Казани

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в одноэтажном здании и ангаре холдинговой компании "Татнефтепродукт" в Казани, сообщили "Интерфаксу" в МЧС России.

"В Казани горит кровля одноэтажного административного здания размером 15х30 м и пустого ангара по ул. Южно-Промышленная, д. 3, филиал "Казаньнефтепродукт" ОАО холдинговая компания "Татнефтепродукт". Объявлен ранг пожара № 3", – сказали в ведомстве.

Площадь пожара составляет 1200 кв.м. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

"В 22:10 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Татарстану поступило сообщение о пожаре в складском помещении. (...) Горение кровли одноэтажного административного здания размером 15х30 м и ангара размером 10х30 м. (...) Резервуары не горят", - уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

На ликвидацию пожара привлечены 96 человек 31 единица техники, добавили в ведомстве.