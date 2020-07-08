Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:06Заразились
на 08.07В России 700 792+6 562В мире 11 829 602+209 506

Ангар компании "Татнефтепродукт" загорелся в Казани

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в одноэтажном здании и ангаре холдинговой компании "Татнефтепродукт" в Казани, сообщили "Интерфаксу" в МЧС России.

"В Казани горит кровля одноэтажного административного здания размером 15х30 м и пустого ангара по ул. Южно-Промышленная, д. 3, филиал "Казаньнефтепродукт" ОАО холдинговая компания "Татнефтепродукт". Объявлен ранг пожара № 3", – сказали в ведомстве.

Площадь пожара составляет 1200 кв.м. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

"В 22:10 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Татарстану поступило сообщение о пожаре в складском помещении. (...) Горение кровли одноэтажного административного здания размером 15х30 м и ангара размером 10х30 м. (...) Резервуары не горят", - уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

На ликвидацию пожара привлечены 96 человек 31 единица техники, добавили в ведомстве.

Казань Татнефтепродукт

Новости

Мишустин совершит первую рабочую поездку с марта

Сафронов заявил ОНК, что на него не оказывают давления

Валентин Юмашев стал миноритарием МТС

Валентин Юмашев стал миноритарием МТС
Пандемия коронавируса

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Заключения о секретности сведений, якобы переданных Сафроновым, подготовили Минобороны и ФСВТС

Что произошло за день: среда, 8 июля

Эксперт объяснил рост цен на яблоки в РФ задержками поставок из-за коронавируса

Эксперт объяснил рост цен на яблоки в РФ задержками поставок из-за коронавируса

В Минздраве заявили, что риск заразиться коронавирусом во время купания невелик

В Минздраве заявили, что риск заразиться коронавирусом во время купания невелик
Пандемия коронавируса

В Подмосковье вновь продлили режим самоизоляции для пожилых людей

В МВД посчитали одиночные пикеты в период карантина нарушением

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');