Пожарные потушили ангар компании "Татнефтепродукт" в Казани

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание рядом с нефтебазой компании "Татнефтепродукт" в Казани, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"В 02:10 мск - ликвидация открытого горения, силы и средства Казанского гарнизона остаются по рангу N2 на месте", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 8 июля на территории, арендуемой ООО "Региональная экологическая компания" (занимается сбором отходов) в Казани рядом с нефтебазой "Татнефтепродукта", загорелись одноэтажное административное здание и пустой ангар. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. метров, информации о пострадавших не поступало.

До резервуаров с нефтепродуктами, расположенных в 250 метрах от места пожара, огонь не дошел.

"Татнефтепродукт" является одним из крупнейших топливных операторов в Татарстане. Компания владеет четырьмя нефтебазами и сетью АЗС.