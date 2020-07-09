Губернатора Хабаровского края задержали возле собственного дома

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан возле своего дома, а не на рабочем месте, сообщила пресс-служба главы региона.

"Сегодня утром губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан силовиками возле своего дома. Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности. Также на данный момент ничего не известно о его месте нахождении", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, Фургал задержан по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"С учётом собранных доказательств, следователями совместно с сотрудниками ФСБ задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей", - сказала Петренко четверг "Интерфаксу".

По ее словам, в ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

"По делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений", - сказала Петренко.

Она отметила, что Фургалу вменяется убийство двух или более лиц, убийство лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, а также приготовлением к этим преступлениям и покушением на эти преступления (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пункты "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 33, п.п. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).