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В Госдуме заявили, что МВД знало о связи Фургала с преступным сообществом с 90-х годов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находился на учете МВД РФ с 1990-х годов за связь с организованным преступным сообществом, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Не удивлен аресту Фургала: удивлен, что так поздно. В оперативных учетах МВД он стоит с 1990-х, как связь ОПС "Общак". Задержанный и осужденный в 2011 преступный авторитет Тимоха был его помощником. Будучи депутатом, продолжил заниматься сомнительным бизнесом (переработка металла)", - написал Хинштейн в твиттере в четверг.

Ранее в четверг Следственный комитет сообщил о задержании губернатора Хабаровского края Фургала по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области. Помимо Фургала по уголовному делу арестованы еще четыре участника организованной группы.

Сергей Фургал Александр Хинштейн МВД РФ

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