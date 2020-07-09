Spotify начнет работу в России с 15 июля

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Музыкальный сервис Spotify может объявить о запуске в России уже на следующей неделе - 15 июля, пишут издания Music Business Worldwide (MBW) и Variety со ссылкой на источники.

По данным источников MBW, сервис будет работать в партнерстве с МТС. Когда Spotify впервые пытался выйти на российский рынок в 2014 году, стороны также вели переговоры о сотрудничестве, однако не смогли достигнуть договоренностей.

На годовом собрании акционеров первый вице-президент МТС по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию Вячеслав Николаев, демонстрируя результаты компании по работе музыкальных сервисов, заявил, что в ближайшие месяцы оператор "удивит" абонентов новостями на этом рынке.

Сейчас оператор сотрудничает с Apple Music - главным конкурентом Spotify на рынке.

Новости о том, что Spotify все-таки начнет работу в России, возобновились в 2018 году - после того как сооснователь и CEO компании Дэниэл Эк на Дне инвестора сообщил, что сервис работает над запуском в России, Индии и Африке. На данный момент сервис работает во всех указанных регионах, кроме России.

В начале 2020 года у российского юрлица Spotify (ООО "Спотифай"), спустя несколько лет под управлением аутсорсинговой компании, появился генеральный директор: им стал Илья Алексеев, директор по продажам Facebook в России в 2017-2018 гг.