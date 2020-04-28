Сервис Spotify сохранил планы запуска в России в 2020 году

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Музыкальный сервис Spotify намерен выйти на российский рынок в 2020 году, несмотря на сложности, возникшие из-за вспышки коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

То же самое касается рынка Южной Кореи, утверждают собеседники агентства.

Ситуация по запуску в странах усложняется тем, что на данный момент личные встречи для урегулирования вопросов по работе сервиса приостановлены из-за распространения вируса. Договоренности по правам пока не заключены с местными звукозаписывающими компаниями, с Warner Music Group и Sony этот вопрос урегулирован, отмечает агентство.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в феврале российское подразделение Spotify - ООО "Спотифай" - назначило генерального директора: им стал Илья Алексеев, директор по продажам Facebook в России в 2017-2018 гг.

Российское юрлицо Spotify было зарегистрировано еще в 2014 году, однако компания за этот период так и не смогла выйти на рынок РФ. Тогда, по данным СМИ, этому помешало отсутствие договоренностей с МТС о партнерстве с сервисом.

Новости о том, что Spotify все-таки начнет работу в России, возобновились лишь в 2018 году - после того, как сооснователь и CEO компании Дэниэл Эк на Дне инвестора сообщил, что сервис работает над запуском в России, Индии и Африке. На данный момент сервис работает во всех указанных регионах, кроме России. По данным российского Forbes, сервис должен заработать в России до конца II квартала 2020 года.