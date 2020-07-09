Пчелы начали массово гибнуть в Алтайском крае из-за обработки полей химикатами

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В нескольких районах Алтайского края вновь произошла массовая гибель пчел после обработки полей ядохимикатами, сообщил в четверг агентству "Интерфакс" президент Ассоциации пчеловодов и переработчиков Алтайского края, председатель кооператива "Алтай - медовый край" Юрий Богуславский.

"В этом году мы также отмечаем гибель пчел, но в значительной меньшей степени, чем в прошлом году. Так, гибель пчел отмечена в Косихинском, Троицком, Мамонтовском, Тюменцевском районах, где фермеры, в основном, посеяли рапс. В этом году и власти, и фермеры были напуганы прошлогодней ситуацией с массовой гибелью пчел и ситуация менее острая", - сказал Богуславский.

Он отметил, что власти запустили приложение для фермеров и пчеловодов, на котором они могут регистрироваться и узнавать сроки обработки полей. Однако, по словам Богуславского, пчеловоды неохотно пользуются этой возможностью, чтобы узнавать, где выставлять пасеки опасно.

"Фермеры и пчеловоды никак не могут между собой договориться. Минсельхоз края выделил специальную системную помощь для пчеловодов, а пчеловоды не регистрируются в приложении. Кооператив пытается вести работу с ними, но пока только 15-17 пчеловодов там зарегистрировались, около 500 фермерских предприятий. Поэтому да, пчелы все еще гибнут", - подчеркнул Богуславский.

Однако он уверен, что дело не только в нежелании пчеловодов взаимодействовать с фермерами. По словам эксперта, фермеры, обрабатывают поля ядохимикатами первого и второго классов опасности, запрещенных в других странах мира. В 2019 году в отдельных хозяйствах края провели эксперимент и обрабатывали поля биологическими препаратами, что показало свою эффективность: пчелы не погибли, а фермеры получили больший урожай из-за постоянного опыления их растений насекомыми.

По мнению Богуславского, вопрос запрета использования опасных ядохимикатов необходимо решать на законодательном уровне. Однако биологические препараты имеют более высокую стоимость.

Как сообщалось, в минувшем году массовая гибель пчел была зафиксирована в центральной части и на юге России, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане. В 25 регионах погибло 39,6 тыс. пчелосемей, ущерб пчеловодов превысил 2 млрд рублей.

Россельхознадзор связал гибель пчел с отравлением их средствами защиты растений.

В Алтайском крае тогда назвали гибель пчел "небывалой". В результате в марте 2020 года в Алтайском крае запустили электронный сервис для информирования пчеловодов о сельхозработах с использованием химических средств защиты растений. Сервис запущен в виде отдельного приложения для смартфонов. Пчеловод регистрируется в системе через это приложение, после решения о размещении передвижной пасеки на землях сельхозназначения он вносит в систему информацию о координатах пасеки.

На геопортале системы формируется отдельный слой размещения зарегистрированных пасек. Для сельхозтоваропроизводителей в личных кабинетах создан инструмент оповещения, где аграрий выставляет дату проводимых обработок, информацию о препарате. Система определяет пасеки, которые попадают в опасную зону, и с помощью мобильного приложения происходит оповещение о планируемых обработках.

На эти цели из бюджета региона потратили около 1 млн рублей.