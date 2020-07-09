Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:46Заразились
на 09.07В России 707 301+6 509В мире 12 041 480+211 878

Пчелы начали массово гибнуть в Алтайском крае из-за обработки полей химикатами

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В нескольких районах Алтайского края вновь произошла массовая гибель пчел после обработки полей ядохимикатами, сообщил в четверг агентству "Интерфакс" президент Ассоциации пчеловодов и переработчиков Алтайского края, председатель кооператива "Алтай - медовый край" Юрий Богуславский.

"В этом году мы также отмечаем гибель пчел, но в значительной меньшей степени, чем в прошлом году. Так, гибель пчел отмечена в Косихинском, Троицком, Мамонтовском, Тюменцевском районах, где фермеры, в основном, посеяли рапс. В этом году и власти, и фермеры были напуганы прошлогодней ситуацией с массовой гибелью пчел и ситуация менее острая", - сказал Богуславский.

Он отметил, что власти запустили приложение для фермеров и пчеловодов, на котором они могут регистрироваться и узнавать сроки обработки полей. Однако, по словам Богуславского, пчеловоды неохотно пользуются этой возможностью, чтобы узнавать, где выставлять пасеки опасно.

"Фермеры и пчеловоды никак не могут между собой договориться. Минсельхоз края выделил специальную системную помощь для пчеловодов, а пчеловоды не регистрируются в приложении. Кооператив пытается вести работу с ними, но пока только 15-17 пчеловодов там зарегистрировались, около 500 фермерских предприятий. Поэтому да, пчелы все еще гибнут", - подчеркнул Богуславский.

Однако он уверен, что дело не только в нежелании пчеловодов взаимодействовать с фермерами. По словам эксперта, фермеры, обрабатывают поля ядохимикатами первого и второго классов опасности, запрещенных в других странах мира. В 2019 году в отдельных хозяйствах края провели эксперимент и обрабатывали поля биологическими препаратами, что показало свою эффективность: пчелы не погибли, а фермеры получили больший урожай из-за постоянного опыления их растений насекомыми.

По мнению Богуславского, вопрос запрета использования опасных ядохимикатов необходимо решать на законодательном уровне. Однако биологические препараты имеют более высокую стоимость.

Как сообщалось, в минувшем году массовая гибель пчел была зафиксирована в центральной части и на юге России, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане. В 25 регионах погибло 39,6 тыс. пчелосемей, ущерб пчеловодов превысил 2 млрд рублей.

Россельхознадзор связал гибель пчел с отравлением их средствами защиты растений.

В Алтайском крае тогда назвали гибель пчел "небывалой". В результате в марте 2020 года в Алтайском крае запустили электронный сервис для информирования пчеловодов о сельхозработах с использованием химических средств защиты растений. Сервис запущен в виде отдельного приложения для смартфонов. Пчеловод регистрируется в системе через это приложение, после решения о размещении передвижной пасеки на землях сельхозназначения он вносит в систему информацию о координатах пасеки.

На геопортале системы формируется отдельный слой размещения зарегистрированных пасек. Для сельхозтоваропроизводителей в личных кабинетах создан инструмент оповещения, где аграрий выставляет дату проводимых обработок, информацию о препарате. Система определяет пасеки, которые попадают в опасную зону, и с помощью мобильного приложения происходит оповещение о планируемых обработках.

На эти цели из бюджета региона потратили около 1 млн рублей.

Алтайский край

Новости

ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро

Оператор платежных карт "Мир" потратил на пиар 3,4 млрд рублей

ЦИК задумался об увеличении периода голосования на выборах осенью из-за COVID-19

Путин отметил, что голосование по Конституции не привело к вспышке коронавируса

Путин отметил, что голосование по Конституции не привело к вспышке коронавируса
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор утвердил новый критерий для поэтапного снятия COVID-ограничений

Роспотребнадзор утвердил новый критерий для поэтапного снятия COVID-ограничений

Режим ЧС введут в большинстве районов Алтайского края из-за засухи

Режим ЧС введут в большинстве районов Алтайского края из-за засухи

Источник назвал имена убитых из "дела Фургала"

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Песков допустил возможность отставки Фургала на основании материалов следствия

Жириновский пригрозил сложением полномочий всей фракцией ЛДПР в Думе из-за ареста Фургала

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');