Полиция начала проверку по факту массовой гибели пчел в Кузбассе

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Проверка организована по обращениям жителей трех районов Кемеровской области о массовой гибели пчел, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Кузбассу в пятницу.

В полицию обратились 11 жителей Беловского района, которые сообщили о гибели 145 пчелосемей, предварительный ущерб составил более 1 млн рублей. Кроме того, с аналогичными заявлениями обращались 13 жителей Гурьевского района и трое - Крапивинского, сумма ущерба и количество погибших пчелосемей уточняется.

"С целью установления причины гибели медоносных пчел сотрудники кузбасской полиции организовали проверки. К ним будут привлечены специалисты профильных организаций и ведомств. Образцы погибших насекомых и мед направлены на исследование", - говорится в релизе.

В свою очередь местные СМИ со ссылкой на пчеловодов сообщают, что причиной гибели могли стать химикаты, которыми якобы обрабатывались поля в дневное время без информирования населения.

В пресс-службе регионального Минсельхоза "Интерфаксу" сообщили, что ведомством также организована проверка по факту гибели пчел. "Уточняются все обстоятельства произошедшего: дата и время химической обработки полей, регистрация пчеловодов, объемы падежа пчел", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также отметил, что аграрии Кузбасса ежегодно проходят обучение в Россельхозцентре по обращению с препаратами по борьбе с сорняками и вредителями и имеют соответствующие документы.

Ранее сообщалось о фактах массовой гибели пчел в Алтайском крае и в Новосибирской области.