В Петербурге перестали красть крышки от канализационных люков

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге практически сошли на нет кражи канализационных люков, следует из статистики ГУП "ТЭК СПб".

Как сообщила в четверг пресс-служба предприятия, с начала года зафиксировали всего два преступных эпизода. Без запорной арматуры оставили семь колодцев в Кировском и Красногвардейском районах Петербурга. Два люка пропали с Двинской улицы, еще пять – с Шафировского проспекта. Общий ущерб от действий злоумышленников оценили более чем в 33 тыс. рублей. По факту массовой кражи в Красногвардейском районе сотрудники полиции возбудили уголовное дело, привлечь виновных к ответственности пока не удалось.

"Для сравнения, в период с января по конец июня 2019 года было выявлено 16 инцидентов, в результате которых с объектов ТЭКа сняли 59 люков. Снизилась и сумма ущерба – в 2019 году похитители украли имущество предприятия на 415 тыс. рублей. Тогда самым популярным районом у воришек был Красносельский, откуда пропали 36 элементов запорной арматуры", - отметили в пресс-службе.

Позитивную тенденцию специалисты связывают с ограничениями для пунктов приема цветмета и проведением профилактических мероприятий. Также есть мнение, что влияние на статистику оказала ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Всего предприятие обслуживает более 6 тыс. тепловых камер и 43,5 тыс. дренажных колодцев, на которых установлены порядка 70 тыс. крышек.