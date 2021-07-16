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В Петербурге стали реже красть крышки канализационных люков

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - С начала года в Петербурге было похищено 108 крышек от люкового оборудования, что на 26 крышек меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщили в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Рекордсменами по количеству краж в этом году стали Курортный, Невский и Красногвардейский районы города: на них приходится более 50% преступлений. Только за одну ночь, с 23 на 24 мая, внутри дворов по проспекту Космонавтов похитили 13 крышек канализационных колодцев, говорится в сообщении предприятия.

Соответствующие заявления были переданы в правоохранительные органы. В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" напомнили, что за хищение крышек колодцев предусмотрено уголовное наказание – лишение свободы до двух лет. Ранее уже были возбуждены уголовные дела.

В "Водоканале" отметили, что постоянно занимаются мониторингом краж по всему городу и что "ситуация стабильна".

Петербург

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