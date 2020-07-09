Верзилову понравилась проведенная ему судебно-психиатрическая экспертиза

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Издатель "Медиазоны", участник Pussy Riot Петр Верзилов остался доволен проведенной ему судебно-психиатрической экспертизой по делу о двойном гражданстве.

"Закончилась моя назначенная уже родным управлением по особо важным делам Следственного комитета судебно-медицинская экспертиза. Она оказалась прямо на редкость адекватной. Люди, которые работали там, оказались прекрасными, тонкими, думающими и чувствующими", - сказал Верзилов в своем видеообращении в твиттере.

По его словам, со специалистами они обсудили его отравление в 2018 году. "В общем, это был, на самом деле, очень интересный разговор с людьми, которые понимают суть и специфику происходящего. Им абсолютно понятен был весь политический контекст, и в целом это была довольно на редкость и на удивление приятная экспертиза", - сказал Верзилов.

Ранее в четверг адвокат международной правозащитной группы "Агора" Леонид Соловьев сообщил "Интерфаксу", что "на допросе Петра Верзилова выяснилось, что ему назначили психиатрическую экспертизу, поскольку он был в коме после отравления в 2018 году".

По его словам, копию постановления о назначении экспертизы они еще не получили.

Уголовное дело из-за неуведомления о двойном гражданстве

В отношении Верзилова возбудили уголовное дело за неуведомление о двойном гражданстве. Как сообщалось, 7 июля Верзилову предъявили обвинение по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства)". Следствие провело уже 8 обысков у него в квартире и его близких.

Адвокат обратился к следствию с ходатайством о прекращении дела его подзащитного в связи с малозначительностью его деяния. "Я передал следователю ходатайство, в котором прошу прекратить дело в связи с малозначительностью его деяния и отсутствием общественной опасности", - сообщил "Интерфаксу" Соловьев.

По словам адвоката, позиция Верзилова в том, что наличие у него канадского паспорта – общеизвестный факт и он этого никогда не скрывал.

В "Медиазоне" пояснили, что отец Верзилова жил в Канаде, а сам издатель "Медиазоны" учился там в школе, после чего получил канадский паспорт.