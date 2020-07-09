Верзилову назначили психиатрическую экспертизу из-за отравления в 2018 году

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Издателю "Медиазоны" Петру Верзилову следствие назначило психиатрическую экспертизу после комы из-за отравления в 2018 году. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Леонид Соловьев в четверг.

"На допросе Петра Верзилова выяснилось, что ему назначили психиатрическую экспертизу, поскольку он был в коме после отравления в 2018 году",- сказал Соловьев.

По его словам, копию постановления о назначении экспертизы они еще не получили.

В отношении Верзилова возбудили уголовное дело за то, что он не сообщил о двойном гражданстве. 7 июля Верзилову предъявили обвинение по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства)". Следствие провело уже 8 обысков у него в квартире и его близких.

Адвокат обратился к следствию с ходатайством о прекращении дела его подзащитного в связи с малозначительностью его деяния.

"Я передал следователю ходатайство, в котором прошу прекратить дело в связи с малозначительностью его деяния и отсутствием общественной опасности", - сообщил "Интерфаксу" Соловьев.

По словам адвоката, позиция Верзилова в том, что наличие у него канадского паспорта – общеизвестный факт и он этого никогда не скрывал.

В "Медиазоне" пояснили, что отец Верзилова жил в Канаде, а сам издатель "Медиазоны" учился там в школе, после чего получил канадский паспорт.

Отравление Верзилова

Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября 2018 года. 13 сентября он был переведен в реанимацию НИИ имени Склифософского в тяжелом состоянии. Российские врачи не обнаружили подозрительных веществ в его крови. Они предположили, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность. "По сути, это предынсультное состояние", - говорил источник "Интерфакса".

14 сентября стало известно, что Верзилов пришел в сознание, 15 сентября он был доставлен на лечение в Берлин. 18 сентября профессор Кай-Уве Эккардт заявил журналистам, что активист с высокой степенью вероятности был отравлен. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский высказал мнение, что Верзилов мог быть отравлен в связи с расследованием гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике.

15 июля Верзилов вместе с другими активистками Pussy Riot участвовал в акции на финальном матче ЧМ-2018 в Лужниках. Молодые люди в полицейской форме выбежали на поле, из-за чего игру пришлось приостановить. Все участники были задержаны и получили по 15 суток административного ареста.