Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:11Заразились
на 10.07В России 713 936+6 635В мире 12 268 518+227 038

Три четверти россиян не готовы отказаться от расчетов наличными

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - 78% россиян не готовы отказаться от наличных денег при оплате услуг и товаров, показал опрос исследовательского центра портала Superjob. В 2014 году так отвечали 68% опрошенных.

Продолжать пользоваться наличными собираются 79% опрошенных женщин и 76% мужчин.

Готовы отказаться от наличных 12% респондентов, в 2014 году таких было 21%. Среди тех, что моложе 24 лет платить только по карте готовы 20%.

Опрос проводился с 23 июня по 1 июля 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население, в 344 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Superjob

Новости по теме

Новости

Во исполнение Конституции депутаты усложнят изъятие детей из семьи

Во исполнение Конституции депутаты усложнят изъятие детей из семьи
Пандемия коронавируса

В России выявлено 6635 новых заболевших коронавирусом

В России выявлено 6635 новых заболевших коронавирусом

"Централ Партнершип" подал иск к киносети "Синема Парк" на 194 млн рублей

Адвокат Трунов попросил возбудить на Фургала уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми"

Адвокат Трунов попросил возбудить на Фургала уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми"
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Бизнесмен, давший показания об участии Фургала в заказных убийствах, взят под госзащиту

ИМЭМО РАН и "Интерфакс" проведут заключительную сессию "Примаковских чтений" с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Двое депутатов думы Хабаровского края от ЛДПР арестованы до 8 сентября

Двое депутатов думы Хабаровского края от ЛДПР арестованы до 8 сентября
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Суд решит вопрос об аресте губернатора Хабаровского края Фургала

Задержаны двое депутатов краевой Думы Хабаровского края

Что случилось этой ночью: пятница, 10 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');