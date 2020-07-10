Три четверти россиян не готовы отказаться от расчетов наличными

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - 78% россиян не готовы отказаться от наличных денег при оплате услуг и товаров, показал опрос исследовательского центра портала Superjob. В 2014 году так отвечали 68% опрошенных.

Продолжать пользоваться наличными собираются 79% опрошенных женщин и 76% мужчин.

Готовы отказаться от наличных 12% респондентов, в 2014 году таких было 21%. Среди тех, что моложе 24 лет платить только по карте готовы 20%.

Опрос проводился с 23 июня по 1 июля 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население, в 344 населенных пунктах, во всех федеральных округах.