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Росфинмониторинг предложил ввести лимит для расчетов наличными по гражданско-правовым договорам

В условиях пандемии россияне проявили нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В правительстве продолжают рассматривать идею об эксперименте с ограничением наличных расчетов между юридическими и физическими лицами по гражданско-правовым договорам.

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Росфинмониторинг предложил изменить ранее предлагавшийся вариант эксперимента, когда выплаты организациями физлицам за выполненные работы и оказанные услуги по гражданско-правовым договорам в отдельных регионах осуществлялись бы исключительно в безналичной форме, рассказал источник "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства. Ведомство предложило ввести лимит для этих расчетов.

Новое предложение поступило в рамках подготовки проекта доклада Минэкономразвития о реализации плана мероприятий по улучшению администрирования доходов бюджета бюджетной системы и повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам на 2019 год. План в мае 2019 года утвердил тогдашний первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Предлагался эксперимент с полным отказом от наличных расчетов, но это не поддержал Банк России, и от идеи отказались.

Росфинмониторинг согласился с тезисом ЦБ о неоднородной доступности финансовых услуг в различных регионах и нецелесообразности перевода таких расчетов исключительно в безналичный формат, особенно с учетом текущих проблем занятости и доходов населения.

При этом он предложил дополнительно проработать вместе с ЦБ вариант определенных ограничений в наличных расчетах между юридическими и физическими лицами по гражданско-правовым договорам, предусмотрев определенное пороговое значение, при превышении которого расчеты должны проводиться в безналичной форме.

В качестве пороговой суммы предложено использовать тот же лимит, что и для расчетов наличными между юрлицами - 100 000 рублей. Как и в 2019 году, для оценки эффекта и принятия окончательных решений предложено сначала апробировать такой вариант в режиме пилотного проекта.

Росфинмониторинг отмечает, что в обсуждаемом проекте доклада не учтен аспект организации контроля за соблюдением предлагаемых ограничений, что требует дополнительной проработки.

Чтобы обосновать свою позицию, Росфинмониторинг указал, что характер и масштабы наличного оборота продолжают нести риски для легальной экономики и финансовой системы, в том числе с точки зрения уязвимости к отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Ведомство не раз предлагало усилить контроль за расходами, которые осуществляются физлицами в наличной форме, в частности, при оплате недвижимости, дорогостоящих товаров и услуг.

Контрольное ведомство отмечает, что основные механизмы финансового мониторинга, применяемые как Росфинмониторингом, так и иными участниками антиотмывочной системы, включая банки, не позволяют в настоящее время выявлять неправомерные схемы расчетов между юридическими и физическими лицами по гражданско-правовым договорам, поскольку такое движение наличных сегодня является ненаблюдаемым для антиотмывочной системы.

Реализация же ограничительного проекта будет способствовать выявлению кредитными организациями высокорисковых операций, сведения о которых передаются в Росфинмониторинг. Он ссылается на распространенность схем расчетов по фиктивным договорам с целью последующего обналичивания денег и вывода их за рубеж или занижения налоговой базы.

Перспективы повышения прозрачности расчетов с физическими лицами позволили бы в определенной степени укрепить доходную базу бюджета, например, в части расширения возможностей администрирования налогообложения самозанятых граждан, полагают в Росфинмониторинге.

В августе 2019 года. Минэкономразвития направило группе регионов с высоким уровнем доступности платежных услуг запросы с просьбой оценить целесообразность пилотного проекта, в рамках которого выплаты организациями физлицам за выполненные работы и оказанные услуги по гражданско-правовым договорам осуществлялись бы исключительно в безналичной форме.

Большинство опрашиваемых высказались "за": наряду с Москвой, Подмосковьем и Петербургом, это также Калининградская, Кировская, Воронежская, Вологодская и Новгородская области. Тогда Минэкономразвития сочло возможным провести эксперимент на территории регионов и отдельных городов с учетом их позиции, поручив ЦБ разработать механизм реализации.

Однако в декабре министерство попросило правительство снять с контроля этот пункт плана мероприятий, сославшись на ответ ЦБ. Банк России отметил, что физлица все активнее используют безналичные платежные инструменты, это позволяет быстро и безопасно оплачивать товары и услуги и способствует повышению прозрачности экономики, пересказывается позиция регулятора финансового рынка в письме Минэкономразвития. Одновременно ЦБ констатировал, что вопросы доступности платежных услуг в отдаленных и малонаселенных регионах сохраняются, поэтому введение на законодательном уровне требований о выплатах организациями физлицам преждевременно. Исходя из этого, ЦБ проведение пилотного проекта не поддержал.

Однако окончательного решения по этому вопросу не было принято, заявили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

"Минэкономразвития проведена работа с регионами, в результате которой 10 регионов, то есть большинство опрошенных, выразило поддержку проведения эксперимента на своей территории. Согласно информации, предоставленной Банком России, доля безналичных операций за последние пять лет выросла более чем в два раза и составила на конец 2018 года 56%, то есть статистика показывает положительную динамику. В то же время в проведении эксперимента, безусловно, важна поддержка Банка России, прежде всего - методологическая", - говорилось в комментарии пресс-службы министерства.

"О результатах проведенной Минэкономразвития работы с учетом позиций заинтересованных органов власти и Банка России доложено в правительство РФ. Именно правительству необходимо решить, стоит ли проводить эксперимент с учетом позиции Банка России", - заявили в Минэкономразвития, отметив, что "подобный эксперимент будет способствовать повышению прозрачности экономических взаимоотношений и развитию финансовой системы".

В первом полугодии 2020 года в условиях увеличения неопределенности относительно перспектив развития макроэкономической ситуации в условиях пандемии коронавируса COVID-19 население проявило нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги.

По данным ЦБ, в составе денежной базы в широком определении в июне пятый месяц подряд вырос объем наличных денег. После прироста в феврале на 206,6 млрд рублей, в марте - на 719,4 млрд рублей, в апреле - на 568,7 млрд рублей и в мае - на 268,4 млрд рублей в июне их стало больше на 414,9 млрд рублей. Всего за пять месяцев объем наличных денег увеличился на 2 трлн 178,0 млрд рублей, или на 21,3%, до 12 трлн 419,5 млрд рублей. Доля наличных в составе денежной базы за это время выросла до 68,0% на 1 июля с 59,2% на 1 февраля.

В конце апреля заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко отмечал сокращение доли наличных расчетов после роста в марте-апреле.

"Количество банкнот у нас продолжает расти, количество денег в обращении наличных. В то же время мы сейчас видим, что доля наличных расчетов на момент достаточно уменьшилась. Пока у нас объемной статистики нет, потому что как раз ряд форм у нас приостановлено к получению. Мы, наверное, должны подвести итоги чуть позже и тогда скажем все-таки, насколько это произошло, но качественно можно сказать, что те тренды, которые наблюдались и до того, те тренды, которые мы обсуждали в рамках работы над стратегией (наличного денежного обращения в РФ - прим. ИФ) вместе с кредитными организациями, они сейчас наблюдаются. Даже в более выраженной форме", - сказал Демиденко.

Опрос Superjob, проведенный в конце июня в 344 населенных пунктах во всех федеральных округах, показал, что подавляющее большинство россиян (78%) не хотят отказываться от наличных денег при покупке товаров и оплате услуг и счетов, среди сограждан в возрасте 45 лет и старше эта доля составляет 83%.

По сравнению с 2014 годом доля россиян, желающих продолжать пользоваться наличными деньгами, увеличилась с 68% до 78% респондентов.

Согласно результатам опроса, за последние шесть лет доля россиян, готовых отказаться от наличных денег, снизилась почти вдвое - с 21% до 12% респондентов соответственно. Вместе с тем, на данный момент среди сограждан в возрасте до 24 лет каждый пятый (20%) хочет расплачиваться только по карте.

Росфинмониторинг Минэкономразвития Антон Силуанов Банк России

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