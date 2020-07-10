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Главный специалист Минздрава РФ по терапии призвала ограничить рекламу вредной еды

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина заявила о необходимости ограничить рекламу нездорового питания.

Необходимо законодательное закрепление мер, "направленных на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение маркировки продуктов, ограничение соли, повышение доступности здорового питания", сказала Драпкина на онлайн "круглом столе" в пятницу, организованном Советом Федерации.

Проблема низкого качества питания в России поднимается властями не впервые, в том числе этой теме уделено повышенное внимание в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Более половины смертей в России связаны с плохим питанием - Роспотребнадзор

Роспотребнадзор в декабре 2018 года сообщал, что больше половины смертей в России связано с приемом некачественной пищи и неправильным питанием.

"Около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями (возникающими из-за плохого питания - ИФ), а распространенность ожирения среди женщин в 2-2,5 раза выше, чем среди мужчин", - говорилось в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора от 6 декабря 2018 года.

Согласно данным ведомства, "высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета".

Россияне питаются нерационально - Скворцова

А занимавшая тогда пост министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявляла, что выбор россиянами продуктов питания нерационален и что мужчины стали вдвое больше страдать ожирением.

"Питание россиян нельзя считать в полной мере рациональным", - сказала Скворцова на заседании Совета законодателей 13 декабря 2018 года, отметив, что в России "абдоминальное ожирение (в области живота - ИФ) отмечается более чем у двух третей обследованных".

"В возрасте 35-40 лет ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55-64 года - 36% и 52% соответственно. Двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12 до 27%", - сказала Скворцова. Она также отмечала, что на тот момент фастфудом питался каждый пятый россиянин, особенно жители мегаполисов.

Минздрав Оксана Драпкина

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