Глава Минздрава упрекнула россиян в нерациональном питании

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Выбор россиянами продуктов питания нерационален, мужчины стали вдвое больше страдать ожирением, прорабатываются меры сокращения потребления соли и сахара, в том числе повышение акцизов, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Питание россиян нельзя считать в полной мере рациональным", - сказала Скворцова на заседании Совета законодателей в четверг.

Она отметила, что, согласно данным ВОЗ, 44% диабета, 41% онкологических заболеваний связаны с избыточным весом, а в России "абдоминальное ожирение (в области живота - ИФ) отмечается более чем у двух третей обследованных".

"В возрасте 35-40 лет ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55-64 года - 36% и 52% соответственно. Двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12 до 27%", - сказала Скворцова.

По ее словам, также выявляется рост гипертонии, а в ее развитии существенную роль играет потребление соли: "Избыточно потребляют соль 50%, чаще мужчины".

"Фастфудом питается каждый пятый россиянин, особенно жители мегаполиса", - отметила министр.

По ее данным, в прошлом году потребление овощей составляло 73% от рекомендуемых норм, а сахара и кондитерских изделий - 130%.

В связи с этим перед российскими министерствами и ведомствами стоит задача по сокращению потребления сахара и соли, в том числе детьми, сказала министр.

В частности, по ее словам, эксперты предлагают "различные модели, например, введение акцизных налогов на напитки, содержащие большое количество сахара".

"Предлагаем членам парламента принять участие в работе по этим проектам", - сказала Скворцова.

Также она попросила законодателей поддержать законопроект о йодировании соли - по данным министра, в настоящее время 650 тысяч детей страдают от заболеваний щитовидной железы, что могло предотвратить достаточное потребление йода.

На днях пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что больше половины смертей в России связано с приемом некачественной пищи и неправильным питанием.