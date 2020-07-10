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Переговоры о возобновлении международного авиасообщения в РФ начнутся 15 июля

Переговоры о возобновлении международного авиасообщения в РФ начнутся 15 июля
Фото: Reuters

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что переговоры о возобновлении международного авиасообщения в России предполагается начать 15 июля.

Минтранс и Росавиация будут информировать правительство о том, как идут переговоры, пообещала она.

Голикова также назвала критерии, после выполнения которых может быть возобновлено авиасообщение с зарубежными странами.

"Первое и главное - это принцип взаимности, на котором и ранее осуществлялось и, мы считаем, что должно и впредь осуществляться международное авиационное сообщение. На основе договоров, которые заключены на страновом уровне", - сказала она в ходе брифинга.

Эпидемиологических критериев для принятия такого решения три, отметила Голикова.

Первый критерий - это показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения. Второй - среднесуточный прирост новых случаев за 14 дней. И третий - показатель распространения инфекции, который не должен превышать единицу.

Российские авиационные власти, добавила Голикова, должны будут провести переговоры с иностранными властями, "чтобы было понятно, какие государства сегодня будут соответствовать этим критериям и которые готовы также возобновить авиационное сообщение с Российской Федерацией".

Накануне источник в крупной авиакомпании сообщил, что уже готов список стран, которые отвечают критериям - их предложил Роспотребнадзор. Туда, по сведениям источника, вошли несколько государств Евросоюза и Азии.

РФ из-за пандемии COVID-19 в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки, разрешив только чартеры для вывоза российских граждан. В мае глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял журналистам, что ведомство надеется на восстановление международных авиаперевозок, с учетом ряда условий, начиная с июля.

Татьяна Голикова коронавирус

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