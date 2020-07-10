Голикова назвала условие для въезда в Россию иностранцев

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Для въезда в Россию иностранцы должны будут предъявить результаты ПЦР-теста на заражение коронавирусом, или справку о том, что переболели коронавирусной инфекцией и у них есть антитела иммуноглобулина G. Помещать на двухнедельный карантин их не будут, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Отрицательнцый результат ПЦР-теста должен быть получен не менее чем за три дня до прибытия в Россию.

Эти правила Роспотребнадзор предложил ввести в свзи с планами возобновить авиасообщение с другими странами.

Россияне для возвращения на родину "могут за 72 часа до прилета в Российскую Федерацию провести ПЦР-исследование в той стране, где они находятся", продолжила Голикова. Либо в течение трех дней после прилета они будут должны сдать такой же анализ в России, чтобы власти узнали результат и в зависимости от него принимали дальнейшие решения.

"Кроме того, мы предполагаем, что выборочно ПЦР-тестирование может осуществляться сотрудниками Роспотребнадзора в зависимости от той симптоматики, которую будут демонстрировать приезжающие граждане", - добавила вице-премьер.

Переговоры о возобновлении международных рейсов в правительстве рассчитывают начать после 15 июля. По словам Голиковой, в первую очередь авиасообщение будет открываться по принципу взаимности, на основании межстрановых договоров. Кроме того, будет оцениваться заболеваемость COVID-19 на 100 тыс. населения в конкретной стране, среднесуточный прирост заболеваемости за 14 дней и показатель распространения инфекции, который не должен превышать единицу.