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Роспотребнадзор проверит ферму в Алтайском крае после гибели студента от COVID-19

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор по Алтайскому краю готовит предписания всем крестьянско-фермерским хозяйствам после вспышки коронавируса среди студотрядовцев, приехавших работать на ферму в город Змеиногорск, и смерти одного из студентов, сообщила на пресс-конференции в понедельник начальник отдела надзора за гигиеной труда управления регионального Роспотребнадзора Лариса Зубова.

"Меры по данному факту (вспышке коронавируса - ИФ) будут приняты. Нами проводится проверка предприятия, где работал студотряд. Всего в крае в отрядах трудятся 1 205 студентов, всем предприятиям, а это в основном крестьянско-фермерские хозяйства, мы готовим предписания о проведении профилактических мероприятий, чтобы не допустить повторения ситуации", - сказала Зубова.

По ее словам, из 126 студентов, проживающих в общежитии в Змеиногорске, где произошла вспышка, коронавирус подтвержден пока у 13 человек, у остальных тесты будут взяты позднее.

"Состояние у всех госпитализированных легкой степени тяжести, протекает с невысокой температурой. Основная причина смерти одного из студентов - коронавирусная инфекция. Он болел уже более четырех суток, но не обращался за помощью", - добавил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Вспышка коронавируса в Змеиногорске

Как сообщалось, на минувшей неделе в Змеиногорске произошла вспышка коронавируса среди бойцов студенческого отряда, проживавших в общежитии во время работ по сбору ягод. Один из студентов умер, еще несколько были госпитализированы.

Для работ 9 июня в Змеиногорск в составе стройотряда приехали 137 человек, но на момент вспышки заболевания в общежитии было 128 человек.

По данным местных властей, произошедшее стало возможным из-за того, что "работодатель не выполнил возложенных на него обязательств".

Хроника 09 января – 13 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Алтайский край Лариса Зубова Змеиногорск Дмитрий Попов Коронавирус

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