Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:02Заразились
на 13.07В России 733 699+6 537В мире 12 910 357+192 449

Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководителей ОФК банка на 33 млрд рублей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в начале июля отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) в принятии мер обеспечения по иску агентства о привлечении к субсидиарной ответственности шести бывших топ-менеджеров московского ОФК банка на сумму 33,1 млрд рублей.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, указанные в заявлении АСВ "доводы носят предположительный характер, не представлено надлежащих доказательств в подтверждение доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер".

АСВ в поданном 30 июня заявлении просило суд арестовать имущество, включая денежные средства, ответчиков.

Иск агентства предъявлен, в том числе, к бывшим председателю правления банка Николаю Гордееву, его заместителю Алексею Аблогину, начальнику юридической службы Денису Жаркову. Также ответчиками стали Сергей Фокин, Павел Студенцов, бенефициар банка и экс-руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР) Игорь Чуян.

Предварительное заседание по иску суд назначил на 6 августа.

ЦБ РФ в марте 2018 года ввел в ОФК банке временную администрацию в связи с неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков кредитной организации. В апреле того же года регулятор отозвал у банка лицензию. Арбитражный суд Москвы 6 августа 2018 года по заявлению ЦБ РФ признал ОФК банк несостоятельным (банкротом). Его конкурсным управляющим утверждено АСВ.

ОФК банк по итогам 2017 года с активами в 59,5 млрд рублей занимал 81-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

АСВ ОФК банк

Новости по теме

Новости

В месте разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре установлены восемь линий боновых заграждений

В месте разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре установлены восемь линий боновых заграждений
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Глава Utair назвал допэмиссию "Аэрофлота" угрозой для других "динозавров" рынка

Глава Utair назвал допэмиссию "Аэрофлота" угрозой для других "динозавров" рынка

ФСБ раскрыла ячейку ИГ в Ростовской области, планировавшую нападения на больницы

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Трутнев заявил, что до губернаторских выборов не было данных о прошлом Фургала

"Норникель" уволил руководство Талнахской фабрики за слив отходов в тундру

"Норникель" уволил руководство Талнахской фабрики за слив отходов в тундру
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Вице-премьер Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край

Вице-премьер Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край

Красноярского бизнесмена Быкова обвинили в руководстве преступным сообществом

МВД сообщило о резком росте числа экстремистских преступлений с начала года

МВД сообщило о резком росте числа экстремистских преступлений с начала года

Путин заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос в стране

Путин заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос в стране
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');