Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководителей ОФК банка на 33 млрд рублей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в начале июля отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) в принятии мер обеспечения по иску агентства о привлечении к субсидиарной ответственности шести бывших топ-менеджеров московского ОФК банка на сумму 33,1 млрд рублей.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, указанные в заявлении АСВ "доводы носят предположительный характер, не представлено надлежащих доказательств в подтверждение доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер".

АСВ в поданном 30 июня заявлении просило суд арестовать имущество, включая денежные средства, ответчиков.

Иск агентства предъявлен, в том числе, к бывшим председателю правления банка Николаю Гордееву, его заместителю Алексею Аблогину, начальнику юридической службы Денису Жаркову. Также ответчиками стали Сергей Фокин, Павел Студенцов, бенефициар банка и экс-руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР) Игорь Чуян.

Предварительное заседание по иску суд назначил на 6 августа.

ЦБ РФ в марте 2018 года ввел в ОФК банке временную администрацию в связи с неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков кредитной организации. В апреле того же года регулятор отозвал у банка лицензию. Арбитражный суд Москвы 6 августа 2018 года по заявлению ЦБ РФ признал ОФК банк несостоятельным (банкротом). Его конкурсным управляющим утверждено АСВ.

ОФК банк по итогам 2017 года с активами в 59,5 млрд рублей занимал 81-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".