Источник подтвердил задержание в Черногории бывшего главы Росалкоголя

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян задержан в Черногории, но решение вопроса о его экстрадиции в Россию может занять месяцы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Если РФ оперативно направит запрос об экстрадиции Чуяна и власти Черногории его удовлетворят, он может обжаловать это решение. В любом случае, процедура экстрадиции не будет быстрой, она займет месяцы, в некоторых случаях этот срок может достигать года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Интерпол уже уведомил СК о задержании Чуяна в Черногории. Российская сторона начала подготовку запроса о его экстрадиции.

Чуян был заочно арестован и объявлен в международный розыск в 2018 году по обвинению злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия и нанесшем ущерб ОФК-банка. Ущерб банку и его миноритарию Николаю Егорову следствие оценило в сумму 30 млрд рублей.

Бывший председатель правления ОФК-банка Николай Гордеев уже приговорен по этому делу на шесть с половиной лет.

Как считает следствие, Чуян выдавал акцизные марки предприятиям, а Гордеев по его указанию с 2012 по 2016 годы выдавал им кредиты и банковские гарантии по уплате налогов. При этом Гордеев вырабатывал обходные схемы финансирования алкопредприятий в обход нормативов ЦБ и с искажением бухгалтерской отчетности.

Чуян занимал пост главы Росалкогольрегулирования с момента создания службы в конце 2008 года до лета 2018 года.