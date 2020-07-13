МИД РФ выразил сожаление из-за преобразования Святой Софии в мечеть

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В МИД РФ заявили, что с сожалением восприняли решение руководства Турции о преобразовании храма-музея Святой Софии в мечеть и возобновлении в нем мусульманских богослужений.

"Рассчитываем, что управление Собором Святой Софии, до недавнего времени носившего статус музея и являющегося святыней для всего христианства, достоянием мировой культуры и евразийской цивилизации, будет в полной мере соответствовать статусу объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Ожидаем, что любые действия в отношении этого уникального памятника будут учитывать его исключительное значение для верующих всего мира", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с решением руководства Турции о преобразовании храма-музея Святой Софии в мечеть

Она отметила, что постановление о статусе музея, принятое по инициативе основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка в 1934 году, "на долгие десятилетия превратило Святую Софию в символ мира и межрелигиозного согласия, сыграло важную роль в укреплении атмосферы веротерпимости и диалога между народами".