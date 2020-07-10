Госсовет Турции вернул статус мечети собору Святой Софии в Стамбуле

Фото: Reuters

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Государственный совет Турции – высший суд по административным делам – в пятницу отменил решение правительства от 1934 года, которое дало собору Святой Софии в Стамбуле статус музея, сообщает издание Sabah.

Таким образом, отмечает издание, это судебное постановление открывает путь к превращению этого музейного памятника в мечеть.

Спор вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулся после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть.

Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль высказался за то, чтобы собор снова стал мечетью. В пользу этого высказался и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман.

Против превращения Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

Между тем, накануне Верховный суд Турции постановил, что статус собора может быть пересмотрен указом президента.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.