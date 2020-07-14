Госдума рассмотрит законопроекты о регулировании работы страховых компаний

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник планирует рассмотреть в первом чтении два законопроекта из так называемого "пакета Яровой", которые ужесточают государственный надзор и регулирование на рынке страхования.

Пакет законопроектов был внесен в парламент в феврале группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

Поправки в закон об организации страхового дела (N909929-7) наделяют ЦБ правом вводить обеспечительные меры для страховых компаний при подозрении на вывод средств. Речь идет о праве ЦБ приостанавливать полностью или частично расходные операции по банковским счетам (вкладам) и операции по счетам депо (лицевым счетам) страховых компаний с целью сохранения имущества страховщика для исполнения его обязательств перед контрагентами и третьими лицами. Законопроект также предлагает изменить сроки вступления в силу решений ЦБ об ограничении, приостановлении или отзыве лицензий страховщиков, а также пересматривает критерии для принятия данного решения. Законопроект предлагает срок вступления в силу таких решений - со дня их принятия независимо от времени их размещения на сайте.

Еще один документ, который планирует рассмотреть Госдума в первом чтении, предусматривает, что при заключении гражданином любого из договоров страхования - договора страхования жилого помещения, профессиональной ответственности индивидуального предпринимателя, страхования имущественных интересов, ответственности заемщика по договору потребительского кредита - страховая компания должна в обязательном порядке указывать в нем информацию о размере доли страховой премии, предназначенной для покрытия затрат страховщика и выплаты вознаграждения страховому посреднику - страховому агенту или страховому брокеру. Сейчас такая обязанность предусмотрена, но только по требованию клиентов. Данная мера позволит оценить размер возврата страховой премии при досрочном расторжении договора.