Отсрочка части "пакета Яровой" вошла в проект восстановления экономики РФ

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Операторы могут получить годовую отсрочку на исполнение требований по ежегодному увеличению емкости для хранения данных на 15%, необходимому для исполнения требований "пакета Яровой". Такой пункт включен в проект общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики РФ, который в понедельник рассматривался на совещании в правительстве, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с документом.

В случае утверждения этого пункта средства, которые могли бы быть направлены на закупку оборудования для увеличения мощностей, необходимо будет перераспределить на модернизацию и расширение емкостей сетей связи.

По данным источника "Интерфакса", соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму в декабре 2020 года. Ответственным за реализацию этого пункта плана будет Минкомсвязи РФ.

В апреле операторы связи попросили на два года отложить ежегодное увеличение емкости для хранения данных на 15%, а также исключить из расчета емкости видеосервисы, трафик которых сильно вырос в период самоизоляции. Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов позднее говорил о передаче предложений отрасли в правительство.

Норма о ежегодном увеличении емкости хранилищ считается одной из самых затратных для операторов. В целом операторы оценивают инвестиции на "пакет Яровой" следующим образом: ПАО "Вымпелком" в 45 млрд руб. на пять лет, ПАО "МТС" - примерно в 50 млрд руб., ПАО "Мегафон" - в 35-40 млрд руб.

Летом 2018 года вступили в силу нормы "пакета Яровой", по которым операторы связи и интернет-провайдеры должны хранить в течение полугода всю передаваемую пользователями информацию, включая "тяжелый" контент. На операторов связи нормы распространяются поэтапно - в течение пяти лет. С 1 октября 2018 года операторы хранят весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев, а емкость технических средств хранения увеличивается ежегодно на 15% в течение пяти лет с даты ввода их в эксплуатацию.