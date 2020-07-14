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Роспотребнадзор насчитал более 700 тыс. детей в летних лагерях

Роспотребнадзор насчитал более 700 тыс. детей в летних лагерях
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Более 700 тыс. детей отдыхают в оздоровительных лагерях в 32 регионах России, сообщает во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.

"Работа организаций отдыха и оздоровления летом 2020 года предусмотрена в 53 субъектах Российской Федерации. По состоянию на 10.07.2020 оздоровительная кампания начата в 32 субъектах Российской Федерации <...> Сейчас отдых детей осуществляется в 2 137 лагерях, в которых отдыхает 709 452 ребенка", - говорится в сообщении.

В ведомство поступило 26 тыс. заявлений на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений, по 98% из которых провели экспертизы. Всего экспертами выдано 24 636 заключений, из которых 108 о несоответствии лагерей требованиям санитарных правил.

"Все загородные лагеря работают в закрытом режиме, укомплектованы медицинским персоналом и персоналом пищеблоков, работники пищеблока обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки), все должностные лица прошли обследование на COVID-19 при поступлении на работу", - отмечает пресс-служба.

В ведомстве также добавили, что при заезде детей в лагеря организован "медицинский фильтр", персоналу и детям каждый день измеряют температуру.

Роспотребнадзор

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