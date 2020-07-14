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Кузнецова заявила об учащении случаев гибели детей на воде

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В текущем году на водоемах погибли на 12% больше детей в сравнении с первым полугодием прошлого года, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова со ссылкой на данные МЧС.

Всего с начала года погибли более 140 детей. По оперативным сведениям, только в первую неделю июля на водных объектах в различных регионах страны погибли 34 ребенка (в 2019 году - 13 несовершеннолетних). В большинстве случаев гибель детей была связана с отсутствием присмотра (55%), неумением плавать (30%) или с выбором для плавания необорудованных мест (15%).

По оценке представителей МЧС, неблагоприятная тенденция роста чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними на воде частично объясняется влиянием пандемии COVID-19, так как учёба закончилась раньше, детей вывезли в деревни и на дачи, где они остались без присмотра взрослых.

В целом с начала текущего года на водных объектах страны зарегистрировано почти 980 происшествий, что на 24% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Число случаев гибели людей на водных объектах снизилось на 25%.

Кузнецова приводит данные, согласно которым в текущем году ситуация с летней занятостью несовершеннолетних существенно обострилась - в июне текущего года охвачены только 18% состоящих на профилактическом учёте подростков. "То есть более 80% таких детей остались практически без надлежащего присмотра и находятся в зоне риска. Аналогичная ситуация и по другим категориям несовершеннолетних", - говорится в заявлении.

В обращении уполномоченного к главам субъектов РФ отмечается, что сложившаяся ситуация "в сфере организованного отдыха и оздоровления детей, вызванная ограничительными мерами в связи с распространением коронавирусной инфекции, негативно повлияла на занятость, досуг и отдых детей, повысила риски гибели и травмирования несовершеннолетних".

Анна Кузнецова

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