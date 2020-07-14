"Газпром" отчитался о квартальном убытке в 116,249 млрд рублей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В I квартале 2020 года "Газпром" предсказуемо получил убыток по МСФО в 116,249 млрд рублей против 535,908 млрд рублей чистой прибыли годом ранее. Это значительно выше среднерыночного прогноза (165 млрд рублей убытка).

Квартальная выручка концерна снизилась до 1739,832 млрд рублей при прогнозе в 1725 млрд рублей.

EBITDA "Газпрома" упала до 493,023 млрд рублей (прогноз - 455 млрд рублей).

Убыток по курсовым разницам составил 551,396 млрд рублей (прогноз 445 млрд рублей).

Свободный денежный поток (скорректированный по методике компании на величину изменения депозитов) - 19,065 млрд рублей (прогноз - 58 млрд рублей).