Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:54Заразились
на 14.07В России 739 947+6 248В мире 13 103 290+192 933

"Газпром" отчитался о квартальном убытке в 116,249 млрд рублей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В I квартале 2020 года "Газпром" предсказуемо получил убыток по МСФО в 116,249 млрд рублей против 535,908 млрд рублей чистой прибыли годом ранее. Это значительно выше среднерыночного прогноза (165 млрд рублей убытка).

Квартальная выручка концерна снизилась до 1739,832 млрд рублей при прогнозе в 1725 млрд рублей.

EBITDA "Газпрома" упала до 493,023 млрд рублей (прогноз - 455 млрд рублей).

Убыток по курсовым разницам составил 551,396 млрд рублей (прогноз 445 млрд рублей).

Свободный денежный поток (скорректированный по методике компании на величину изменения депозитов) - 19,065 млрд рублей (прогноз - 58 млрд рублей).

Газпром

Новости
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шум от митингов в защиту Фургала

Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шум от митингов в защиту Фургала

Правительство предоставило "Аэрофлоту" госгарантии по кредитам на 70 млрд рублей

Шестерых священников Среднеуральского монастыря запретили в служении

Шестерых священников Среднеуральского монастыря запретили в служении
Пандемия коронавируса

Сеченовский университет завершил первый этап клинических испытаний вакцины от COVID-19

Сеченовский университет завершил первый этап клинических испытаний вакцины от COVID-19

В России за сутки зарегистрированы 6 248 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрированы 6 248 случаев COVID-19

Иностранцам, устроившим погром на объекте Амурского ГПЗ, задолжали 14,4 млн рублей

Иностранцам, устроившим погром на объекте Амурского ГПЗ, задолжали 14,4 млн рублей

"РусАЛ" предложил сменить менеджмент "Норникеля" после череды аварий

"РусАЛ" предложил сменить менеджмент "Норникеля" после череды аварий

Минсельхоз допустил пересмотр вопроса о квоте на турецкие помидоры

Пьяный житель Кузбасса насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе

Один человек погиб при обрушении перекрытий в многоквартирном доме Новосибирска

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');