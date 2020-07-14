Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,8-1,3%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне отката мировых площадок на опасениях по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за дальнейшего роста заболеваемости COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,8-1,3%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2744,35 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1218,7 пункта (-1,3%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,3%. Доллар просел до 70,92 рубля (-0,05 рубля).

Подешевели рублевые акции "Татнефти" (-1,3%), "РусГидро" (-1,2%), "Интер РАО" (-1,2%, "Мосбиржи" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), Сбербанка (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,8%).

Акции "Газпрома" на старте торгов просели на 0,7% вместе с рынком, однако затем бумаги сократили снижение до 0,2%, отреагировав на вышедший отчет за первый квартал по МСФО.

Так, EBITDA "Газпрома" в первом квартале составила 493,023 млрд рублей при прогнозе 455 млрд рублей, а квартальный убыток концерна составил 116 млрд рублей при ожидавшихся потерях на уровне 165 млрд рублей.

"Газпром" немного повысил оценку инвестиций группы на 2020 год - до 1,646 трлн рублей по сравнению с первой оценкой в 1,61 трлн рублей.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром активность покупателей в секторе высоколиквидных акций может быть низкой из-за сомнений участников рынка в перспективах восстановления глобальной экономики, а также в ожидании потока корпоративной отчетности - в 13:45 по Москве ожидается публикация отчетности за второй квартал JPMorgan, в 15:00 - Citigroup и Wells Fargo.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение доллара, но существенных оснований для сильных движений пока не наблюдается.

Внешний фон утром во вторник негативный - аналитик

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаил Шульгин, внешний фон утром во вторник негативный. Азиатские акции падают по результатам минорного завершения в понедельник, 13 июля, торгов на Уолл-стрит. Цены на нефть также снижаются перед заседанием в среду, 15 июля, совместного министерского комитета по мониторингу ОПЕК+.

Давление на аппетит к риску оказывает тема коронавируса, а также новое геополитическое обострение отношений между Пекином и Вашингтоном, поскольку США, как заявил госсекретарь Майк Помпео, официально отвергли ряд претензий КНР по территориям в Южно-Китайском море.

"Газпром" после публикации отчета проведет телефонную конференцию в 17:00 по Москве. "Магнитогорский металлургический комбинат" опубликует производственные результаты за второй квартал, а ОПЕК опубликует ежемесячный обзор по рынку нефти, также состоится телефонная конференция мониторингового комитета ОПЕК+. Во второй половине дня участники рынка уделят внимание публикации потребительской инфляции в США за июнь.

Плохие новости о коронавирусе

Новости с полей борьбы против распространения коронавируса стимулируют спрос на безопасные активы, и доллар здесь выглядит бенефициаром. Япония предупредила, что может снова ввести чрезвычайное положение в стране в случае дальнейшего роста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Калифорния приняла решение закрыть для посещения бары, рестораны, столовые, иные пункты питания в закрытых помещениях.

Гонконг в попытке противостоять новой вспышке вируса ввел самые строгие меры социального дистанцирования, а Великобритания объявляет обязательное ношение масок в магазинах. В масштабах планеты общее количество заражений COVID-19 превысило 13 млн человек, зарегистрировано 570 тыс. летальных исходов (статистика Университета Джонса Хопкинса), отмечает Шульгин.

В США индексы к закрытию торгов в понедельник растеряли весь утренний рост на фоне беспокойства по поводу COVID-19, в "минус" ушли индексы S&P 500 (-0,9%) и Nasdaq (-2,1%), удержался в небольшом "плюсе" Dow Jones (+0,04%).

Давление на рынок оказало падение акций технологических компаний, а также новости о том, что власти штата Калифорния объявили о частичном возвращении ранее отмененных ограничений из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции.

США продолжают занимать первое место в мире по числу заболевших. В стране третий день подряд фиксируется более 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Общее количество подтвержденных случаев заражения в США превысило 3,3 млн, по данным американского университета Джонса Хопкинса, скончались более 135 тыс. человек. Всего в мире с начала пандемии насчитывается порядка 13 млн инфицированных COVID-19.

Многие страны мира пошли в неправильном направлении при борьбе с коронавирусом, и возвращения "к нормальной жизни" в скором времени ждать не стоит, заявил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус. Ранее он отмечал, что несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп.

Во вторник в США начинается сезон корпоративной отчетности, который позволит оценить влияние пандемии коронавируса на финансовые показатели компаний. Свои квартальные результаты представят крупнейшие американские банки Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo. Сезон отчетности американских компаний за второй квартал может стать худшим более чем за 10 лет, отмечает MarketWatch.

Во вторник в Азии также преобладает снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite теряет 0,8%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,2%) на фоне тревог о коронавирусе и напряженности между США и КНР, однако "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Обострение противостояния США и Китая

В заявлении госдепартамента США, распространенном в понедельник, говорится, что Штаты поддерживают своих партнеров в Юго-Восточной Азии в их стремлении защитить свои права на природные ресурсы в Южно-Китайском море. В нем подчеркивается, что Китай пытается "вытеснить другие страны, утвердить одностороннее господство" в регионе.

В свою очередь посольство КНР в США сообщило, что в заявлении Госдепа "игнорируются усилия Китая и стран АСЕАН по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море", и выразило протест по этому поводу.

Одним из индикаторов масштаба последствий кризиса, связанного с коронавирусом, для могут быть статданные из Сингапура, пишет MarketWatch. Экономика Сингапура упала на 12,6% в годовом выражении во втором квартале 2020 года - темпы падения стали рекордными. Аналитики в среднем прогнозировали, что ВВП сократится на 10,5%, согласно Trading Economics.

Нефть утром во вторник также дешевеет на фоне обеспокоенности из-за новых локдаунов; цена Brent находится на $1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 13 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $42,2 за баррель (-1,2% и -1,2% в понедельник), августовская цена WTI - $39,54 за баррель (-1,4% и -1,1% в понедельник).

Ограничительные меры ужесточаются и на Филиппинах, в Гонконге и Австралии из-за скачка новых случаев заболевания.

В ожидании заседания комитета ОПЕК+

На этой неделе трейдеры также ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое запланировано на 15 июля.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на делегатов, что Саудовская Аравия выступает за ослабление ограничений с августа на фоне восстановления спроса по мере снятия карантинов.

Между тем китайский импорт нефти в июне вырос до рекордных 12,99 млн б/с, что на 34,4% выше уровня, зафиксированного годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Показатель увеличился на 14,6% по сравнению с маем, когда был зафиксирован предыдущий рекорд - 11,34 млн б/с.

По итогам первого полугодия импорт нефти Китаем вырос на 9,3% в годовом выражении, до 10,82 млн б/с, несмотря на снижение до минимальных за восемь месяцев 9,72 млн б/с в марте на фоне вспышки коронавируса в стране.