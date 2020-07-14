Приказ Минфина сделал невозможным ввоз пультов дистанционного управления в Россию

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Новый приказ Минфина о компетенции таможенных органов привел к правовой неопределенности и сделал невозможным оформление ввоза импортных пультов дистанционного управления для телевизоров. Это может привести к сбоям в работе российских заводов по сборке телевизоров, пишут "Ведомости".

Издание ссылется на письмо ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК министру финансов Антону Силуанову. Подлинность обращения подтвердил представитель РАТЭК Антон Гуськов.

В письме говорится, что пульты дистанционного управления (ДУ) вместе с электронными сигаретми попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), хотя пульты, в отличие, к примеру, от алкоголя и табака, не являются подакцизными.

Вступивший в силу 2 июля приказ Минфина предписывает оформлять подакцизные товары исключительно Центральной акцизной таможне и только по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Раньше таможенники руководствовались как товарными кодами, так и описанием товаров, объяснил Гуськов. Теперь же оформить импортные пульты дистанционного управления нельзя ни на ЦАТ, поскольку они не облагаются акцизом, ни на обычной таможне. Товары, которые должны проходить через ЦАТ, поименованы в отдельном положении приказа и пультов ДУ там нет, подтвердил представитель Минфина.

Проблемы с декларированием пультов могут привести к остановке российских заводов по сбору телевизоров, предупредили в РАТЭК. По словам Гуськова, в России собирается около 90% продаваемых здесь телевизоров, но практически все пульты импортируются. Это подтвердил изданию представитель одного из крупнейших производителей телевизоров.