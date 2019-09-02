Производители выступили против повышения нормативов утилизации товаров до 100%

Резкое повышение требований увеличит расходы бизнеса и приведет к росту цен для населения, предупредили они

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В России производители потребительских товаров выступили против планов правительства единовременно увеличить нормативы утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%, пишет "Коммерсантъ". Они попросили повышать норматив постепенно.

Издание ссылается на письмо руководителей "Русбренда", Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН), Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), "Руспродсоюза", "Союзмолока" и других ассоциаций к вице-премьеру Алексею Гордееву. Его представитель сказала, что обращение он еще не получил.

Производители предупредили, что одномоментно достичь 100%-ной утилизации невозможно, а такое требование повысит нагрузку на добросовестных участников рынка и снизит конкурентоспособность российских товаров. Также это остановит развитие систем сбора и утилизации отходов, вынудит бизнес расторгнуть действующие контракты на переработку и сбор отходов и потерять эти вложения. В результате возможна "шоковая инфляционная нагрузка на население", цитирует газета.

Повысить нормативы утилизации до 100% предложило Минприроды, в результате экологический сбор может увеличиться с 2,2 млрд рублей до 136 млрд рублей в год. Источник "Коммерсанта" в компании-производителе продуктов считает, что министерство предложил ввести обычный фискальный сбор, который не приведет к развитию переработки отходов. По его оценке, в среднем для отрасли утилизация находится на уровне 20%, а крупные компании тратят на нее от 200 млн до 400 млн рублей в год. При повышении норматива эти расходы вырастут до 1,2 млрд рублей в год, цены вырастут на 8-10%, считает он.

В Минприроды отметили, что никаких решений еще не принято. Правительство должно рассмотреть этот вопрос до середины 2020 года. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сказал, что в Минпромторге выступают за планомерное увеличение нормативов утилизации, но оно должно быть прогнозируемым на период не менее десяти лет и экономически обоснованным, а также учитывать срок эксплуатации товаров и упаковки.