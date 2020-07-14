Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:18Заразились
на 14.07В России 739 947+6 248В мире 13 103 290+192 933

ММК сократил выпуск стали в апреле-июне на 22% в квартальном выражении

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Магнитогорский металлургический комбинат, один из крупнейших в России производителей металлопродукции сообщил, что сократил во II квартале выплавку стали до 2,36 млн тонн, или на 22% по сравнению с I кварталом.

В конце апреля финансовый директор комбината Андрей Еремин говорил, что падение выпуска продукции во II квартале может составить 15-17%.

Во II квартале 2019 года ММК выпустил 3,091 млн тонн стали, продажи товарной метпродукции группой составили 2,856 млн тонн. Таким образом, годовое падение выплавки комбинатом стали составило во II квартале 24%, продаж - 22%.

Падение производства было вызвано плановой реконструкцией стана 2500 г/п и снижением спроса со стороны основных потребляющих отраслей на фоне развития коронавирусной инфекции.

За полгода ММК снизил объем выплавки стали до 5,4 млн тонн, или на 13% в годовом измерении.

Продажи товарной метпродукции группы ММК в отчетном квартале упали на 19% к I кварталу, до 2,2 млн тонн. За I полугодие снижение составило 12% (до 4,97 млн тонн).

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (продукция HVA) сократились на 12% к уровню прошлого квартала и составили 1,15 млн тонн (51,8% в общем объеме продаж).

Средняя цена реализации по итогам II квартала снизилась на 11,7% к уровню прошлого квартала и составила $522/тонна. Основными негативными факторами были девальвация рубля, замедление деловой активности и снижение мировых цен на горячекатаный прокат. Снижение средней цены относительно 6 месяцев 2019 года составило 12,4% на фоне более низких мировых цен на сталь.

В III квартале компания ожидает продолжение восстановления отрасли, которое наблюдается с конца II квартала, и рассчитывает несколько повысить capex по сравнению со II кварталом.

"Запуск стана 2500 в середине июля после реконструкции расширит производственные возможности группы по г/к прокату и окажет положительное влияние на объемы продаж в III квартале, - говорится в сообщении ММК. - Капитальные вложения в III квартале ожидаются несколько выше уровня II квартала, что обусловлено переносом сроков запуска стана 2500 и продолжением строительства фундамента под новую коксовую батарею".

Турецкий актив ММК (MMK Metalurji) во II квартале сократил реализацию товарной продукции на 7,8% по сравнению с I кварталом, до 154 тыс. тонн. В I полугодии падение составило 13,7%, до 322 тыс. тонн.

Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников (контролирует 84,26% акций через Mintha Holding), free float составляет 15,74%.

ММК Виктор Рашников

Новости

Песков отказался сообщить, что думает Путин о деле журналиста Сафронова

Песков отказался сообщить, что думает Путин о деле журналиста Сафронова
ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов закончил ознакомление с материалами дела о смертельном ДТП

"Аэрофлот" представил новую стратегию развития "30/30"

"Аэрофлот" представил новую стратегию развития "30/30"

В АТОР назвали восемь стран, готовых принимать российских туристов "хоть завтра"

Уилана пока не этапировали в колонию, несмотря на распоряжение об исполнении приговора

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шум от митингов в защиту Фургала

Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шум от митингов в защиту Фургала

Правительство предоставило "Аэрофлоту" госгарантии по кредитам на 70 млрд рублей

Шестерых священников Среднеуральского монастыря запретили в служении

Шестерых священников Среднеуральского монастыря запретили в служении
Пандемия коронавируса

Сеченовский университет завершил первый этап клинических испытаний вакцины от COVID-19

Сеченовский университет завершил первый этап клинических испытаний вакцины от COVID-19

В России за сутки зарегистрированы 6 248 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрированы 6 248 случаев COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');