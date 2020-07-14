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Бывший майор получил срок за взятки при отборе солдат в Сирию

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил в восьми годам колонии строгого режима бывшего майора Николая Заикина, признав его виновным в получении взяток при отборе кандидатов на службу в Сирию. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Заикина лишили звания майора, запретили на три года занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, а также в Вооруженных силах. Также у него конфисковано 180 000 рублей.

В последнем слове он признал вину, а до того момента - отрицал.

По версии следствия, подсудимый с марта по декабрь 2018 года брал взятки в размере от 50 000 до 60 000 рублей от желающих отправиться служить в Сирию и делил эти деньги с соучастниками. Заикин тогда был начальником автомобильной службы в войсковой части 03216, дислоцированной в Петербурге, один из его сообщников Антон Даниловский - старшим офицером оперативно-технического отделения организационно-технического отдела автобронетанковой службы управления технического обеспечения Западного военного округа. Они оба были должны отбирать достойных военнослужащих по специальностям автобронетанковой службы и включать их в составляемые для командования списки рекомендуемых для отправки в Сирию.

Суд и следствие установили четыре эпизода получения взяток на общую сумму 280 000 рублей. Все отобранные кандидаты были посланы в Сирию.

Даниловский был осужден в декабре минувшего года. Он приговорен к двум годам в колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, а также в ВС, других войсках и воинских формированиях на два года, с лишением воинского звания "капитан 3-го ранга". У него конфисковали 160 000 рублей.

Петербург ЗФО Сирия Николай Заикин Антон Даниловский

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