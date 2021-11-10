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На Сахалине больше 30 военных осудили за попытки за взятки попасть в Сирию

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Сахалинской области суды оштрафовали больше трех десятков военных за попытку за взятки добиться отправки в Сирию, пишет "Коммерсантъ". По данным следствия и судов, взятки они передавали военному юристу Ивану Жаркову, но в Сирию так и не попали.

Жаркова судили за мошенничество, поскольку взятки он просто присвоил.

Газета ссылается на источники в силовых структурах и на решения Курильского и Южно-Сахалинского гарнизонных военных судов. Из решений следует, что Жарков, работавший в местных частях юрисконсультом, предлагал военным устроить командировку в Сирию, утверждая, что у него есть связи в управлении кадров Восточного военного округа (ВВО), которые набирают команды для службы в Сирии. С рядовых и сержантов он брал по 20 тысяч рублей, с офицеров и прапорщиков - по 30-40 тысяч рублей, пишет газета.

В приговорах отмечалось, что военные были материально заинтересованы в командировках, поскольку за это автоматически присваивается статус ветерана, дающий право на ежемесячные пожизненные выплаты и другие льготы.

Суды установили, что потерпевшие в 2019–2020 годах перечисляли деньги Жаркову на сберкарту или передавали наличными, а копии документов отправляли ему через WhatsApp.

Жаркова за мошенничество судили трижды, один раз Южно-Сахалинский военный суд и два раза - Курильский. В каждом деле было 10-11 потерпевших военных, которые заплатили юристу больше 250 тысяч рублей, пишет издание. Вину он полностью признал. Сначала он был приговорен к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка, затем суд заменил это наказание на ограничение по военной службе на один год и шесть месяцев с таким же удержанием заработка.

Потерпевшие были оштрафованы на суммы от 30 до 90 тысяч рублей в пользу военного следствия и к выплате судебных издержек. Суды признали их виновными по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 или ч. 2 ст. 291 УК (покушение на дачу взятки должностному лицу). Некоторые из них штрафы обжаловали, но 1-й Восточный окружной военный суд оставил эти решения в силе.

"Коммерсантъ" напомнил, что в последний раз за получение взяток за организацию военных командировок в Сирию двух офицеров судили в 2019–2020 годах в Петербурге. Подсудимые получили реальные сроки лишения свободы.

Сирия Сахалинская область Иван Жарков Курилы Южно-Сахалинск

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