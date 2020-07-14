Сбербанк отстранил от работы сотрудников после обвинений в сексуальных домогательствах

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк на время внутренней проверки отстранил от работы сотрудника банка Сергея Миненко и сотрудника дочерней компании "С-Маркетинг" Гафарова Руслана, которых девушки в твиттере обвинили в сексуальных домогательствах.

В банке к этим обвинениям относятся очень серьезно и заинтересованы в объективной оценке случившегося, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

Поэтому в день публикации твитов о домогательствах, 13 июля служба внутренней безопасности Сбербанка запустила внутреннюю проверку.

Представитель Сбербанка уточнил, что прозвучавшие обвинения не относятся к профессиональной деятельности этих двух сотрудников.

13 июля в твиттере появилась серия сообщений о случаях сексуальных домогательств и иных неподобающих действий. Фигурантами опубликованных обвинений стали в том числе smm-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров и руководитель проектов Сбербанка Сергей Миненко. У обоих изначально были обозначены должности и место работы на страницах в Facebook, но затем Гафаров и Миненко убрали эту информацию.