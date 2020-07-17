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Обвиненный в домогательствах менеджер уволился из структуры Сбербанка

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Сотрудник "дочки" Сбербанка "С-Маркетинг" Руслан Гафаров решил уволиться после того, как несколько женщин обвинили его в домогательствах и изнасиловании. Он сообщил об этом в твиттере.

"Я сообщил работодателю, что считаю неправильным оставаться в Сбербанке. Это только мое решение", - написал он.

Ранее он написал, что признает вину во всем, что написали про него в соцсетях, выразил сожаление и попросил прощения.

13 июля в твиттере появилась серия сообщений о случаях сексуальных домогательств и иных неподобающих действий. Фигурантами опубликованных обвинений стали в том числе Гафаров и руководитель проектов Сбербанка Сергей Миненко.

14 июля в Сбербанке сообщили, что обоих отстранили от работы на время внутренней проверки.

Сбербанк Руслан Гафаров С-Маркетинг

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