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Более половины россиян заявили, что не пьют вино

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Более половины россиян (54%) не пьют вино, среди респондентов в возрасте 25-34 лет эта доля составляет 61%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

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Согласно исследованию, 46% россиян периодически пьют вино, при этом 24% сограждан предпочитают красное, 11% респондентов - белое. Розовое вино пользуется популярностью у 1% участников опроса, 10% опрошенных пьют различные вина, не имея предпочтений по их цвету.

По данным ВЦИОМ, за последний год 55% ни разу не покупали вино. Каждый четвертый (26%) россиянин чаще покупал отечественные вина, среди респондентов в возрасте 45-59 лет эта доля составила 35%. В свою очередь 12% опрошенных отдавали предпочтение импортным винам, среди молодежи в возрасте до 24 лет - каждый пятый. Еще 6% россиян с одинаковой частотой покупали российское и импортное вино.

Социологи отмечают, что 66% участников опроса считают Россию страной с большой винодельческой историей и традициями, 25% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

Всероссийский инициативный опрос был проведён 2 июля 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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