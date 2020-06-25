В отрасли рады закону о виноделии, но уже ждут доработок. Обзор

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Закон "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступающий в силу с 26 июня, будет работать эффективно в случае усиления борьбы с фальсифицированной продукцией и решения вопроса с импортом саженцев, считают участники винодельческой отрасли, опрошенные "Интерфаксом".

Прогрессивный закон

"Акцент сделан на то, чтобы развивалось наше отечественное виноградарство. Его (закона - ИФ) принятие давно назрело и это - большой шаг вперед, он послужит толчком для развития виноградарства и виноделия", - убежден директор по развитию Донского винодельческого хозяйства (ДВХ) "Эльбузд" (Ростовская область) Владимир Гончаров.

Вместе с тем, по его мнению, некоторые пункты закона нуждаются в доработке. "В первую очередь, механизмы и процедуры получения акцизов, налоговых вычетов, субсидирования закладки новых виноградников. Есть ряд шероховатостей, но, думаю, в ближайшее время они будут решены. Такой закон принимается впервые, есть пробелы, но это - обычный рабочий процесс. И доработка уже сейчас идет", - добавил Гончаров.

Схожего мнения придерживается и владелец винодельни Uppa Winery (Севастополь) Павел Швец. "В целом, положительная история для России, что этот закон принят и, наверное, (виноделам - ИФ) будет работать проще, лучше и чище, справедливее будет вся система. Так, он запрещает ввоз импортного виноматериала в Россию для создания российских вин. Российские вина будут действительно только из российского винограда", - добавил он.

Принятие отдельного закона, регулирующего деятельность в сфере виноделия и виноградарства, свидетельствует об усилении внимания государства к этой отрасли, полагает гендиректор винодельни Alma Valley (Крым) Сергей Лебедев.

"Наконец-то, государство придало настолько большое значение виноделию и виноградарству, что смогло принять специальный закон, который регулирует эту область. Это уже огромный прорыв. У нас 27 лет никакого закона не было, и виноградарство приравнивалось к обычному изготовлению алкогольных напитков, что, наверное, не совсем правильно", - считает он.

В первую очередь, по его словам, основное преимущество получают производители вина из российского винограда за счет получения налогового вычета. "Такие вещи закреплены, что вино - в определенном районе, на определенной территории, в своем терруаре. Это здорово. Подчеркивается, что виноградарство и вино привязаны к тому району, в котором оно существует, не как другие фрукты или овощи, для которых это не столь важно. Подчеркивается важность, специфика виноделия", - добавил Лебедев.

Крымский винодел Валерий Захарьин также отмечает преимущества, которые со вступлением закона получат российские производители. "Из сильных сторон закона - он однозначно нацелен на поддержку российского виноделия. Если он будет работать, как задумывался, то наконец-то виноград будет выгодно выращивать, потому что производство вина из российского винограда практически не облагается налогом - облагается, но есть налоговый вычет",- сказал он.

Генеральный директор ООО "Кубань-Вино" (Краснодарский край, входит в холдинг "Ариант") Виктория Емельянович считает, что действие норм закона повысит популярность российского вина. "Отношение потребителей к российскому вину наверняка станет более позитивным: заложено начало для формирования терруаров и стилей. Потребителям станет понятно, какое вино делают на Кубани, какое в Крыму, а какое, например, в долине Дона", - отметила она.

К несомненным преимуществам она относит возможности российских производителей вина и виноматериалов получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты. "Снижение налоговой нагрузки на бутылку вина, выращенного из отечественного винограда - это реальная инвестиция в виноградники и заводы по переработке винограда", - добавила Емельянович.

Россия, приняв этот закон, последовала примеру других винодельческих государств, заявили в пресс-службе ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край).

"Однозначно положительно оцениваем сам факт принятия и вступления в силу такого закона. Впервые в истории России виноделие как отрасль будет регулироваться собственным законом, а не вместе с другими алкогольными напитками. Закон впервые вводит в оборот множество терминов, связанных с виноградарством и виноделием. Следует также подчеркнуть, что подобные законы есть во всех странах, где производится вино", - сказал представитель пресс-службы.

При этом он отметил, что оценить сильные и слабые стороны можно будет после анализа практики его применения. "Уже сейчас к закону подготовлен ряд поправок, которые будут рассматриваться и обсуждаться. После начала его применения, безусловно, появится ряд новых вопросов и требований к редактированию", - добавил представитель "Фанагории".

Коммерческий директор ООО "Вилла Звезда" (Ростовская область) Дмитрий Радаев считает, что закон пока рано оценивать, так как им вводятся рамочные понятия и определения.

"Основой плюс, который я вижу, это то что теперь российским вином будет называться вино, которое произведено из винограда, выращенного на территории России, будет честная конкуренция, а конкуренция очень выгодна потребителю, выше конкуренция - ниже цены и выше качество", - отметил он.

Кроме того, по его словам, расширятся возможности для поддержки отрасли государством. "Если раньше поддержка была только на уровне сырья - винограда, то теперь появляется возможность поддержки конечного продукта - вина. По задумке авторов закона, все теперь должно быть прозрачно, от поля до прилавка", - добавил Радаев.

Ложка дегтя

Вместе с тем, по мнению участников рынка, в законе есть существенные минусы.

Как сообщила "Интерфаксу" гендиректор винодельни "Золотая Балка" (Севастополь) Елена Костенко, вызывает беспокойство отсутствие субсидий на приобретение импортных саженцев.

"Отечественного посадочного материала не хватает, поэтому, если не будет иностранных саженцев - затормозятся темпы и резко уменьшится количество посадок новых виноградников. Все это может привести к росту себестоимости винограда и, как следствие, цен на вино. В таком случае российским винам будет сложнее выдержать конкурентную ценовую борьбу на полке с импортными винами", - убеждена Костенко.

Она считает, что в отношении целого ряда норм закона необходим переходный период. "Ряд положений требует особой подготовки специалистов, а также разработки нормативной базы. Однако из-за пандемии многие процессы замедлились. Возможно, для того, чтобы закон более плавно был интегрирован в реалии, стоит подумать о введении переходного периода по отдельным нормам. К примеру, мы не ставим под сомнение необходимость обеспечить себя собственными саженцами, но считаем, что стоит сохранить субсидирование импортных еще на 5-7 лет", - отметила Костенко.

Владелец винодельни Uppa Winery Павел Швец отмечает, что в документе грубо прописаны технологические приемы виноделия. "В мире возникает много новых технологий, новых приемов производства вина. В России мы будем слишком медленно реагировать на новинки, поэтому наше виноделие всегда будет плестись в хвосте, а не в авангарде стилистики вина - это плохой момент (закона - ИФ)", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в законе нечетко прописана роль саморегулируемых организаций в части наименований вина по происхождению.

Директор по развитию ДВХ "Эльбузд" отметил, что вступление в силу закона прибавит работы оптовым и розничным продавцам продукции.

"Прежде всего, сейчас много работы предстоит оптовым продавцам, ритейлу, которые должны будут маркировать очень большой объем продукции, которая раньше реализовывалась под названием "вино". Это обязательное условие закона - указывать, где на полках стоит вино, а где - винный напиток. Соответственно, большая техническая работа предстоит по доведению до россиян информации о том, что не так много натуральных вин, которые делаются из выращенного в России винограда. Эти вопросы давно назрели, и сети, я думаю, в течение определенного времени их решат", - заявил Гончаров.

Его поддерживает крымский винодел Валерий Захарьин. "Запрещенным техническим приемом считается производство вина из привезенного из-за рубежа виноматериала. Посмотрим, как это отразится на рынке, как сработает ритейл. Очень сложно отделить напитки от вина, делать отдельные стойки, выделить российское вино", - добавил он.

Поправки как спасение

Большинство опрошенных виноделов сошлись во мнении, что закон нуждается в доработке.

"На сегодня закон, как мы его понимаем - это "скелет", основа, теперь нужно нарастить "мышечную массу", разработать регламенты, прописать взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами и службами, разработать и согласовать правила. Учесть интересы всех добросовестных участников, без передергиваний и с учетом мнений, как больших хозяйств, так и малых", - считает Радаев из "Виллы Звезда".

По мнению Гончарова из ДВХ "Эльбузд", в закон необходимо внести поправки в части получения акцизов и банковских гарантий.

"Сейчас это сложные схемы получения отечественными производителями акцизных марок. Но, насколько я знаю, уже сейчас в первом чтении принят законопроект, который упрощает получение акцизных марок, и эти вопросы находятся в процессе рассмотрения", - сказал директор по развитию ДВХ "Эльбузд".

Он также добавил, что целесообразно рассмотреть и возможности рекламирования произведенных в России натуральных вин. "Без этого нам трудно конкурировать с зарубежной продукцией, которая активно продвигается. Сейчас большое внимание уделяется развитию внутреннего туризма, а это не только Черноморское побережье, но еще и эногастрономический туризм, который может быть драйвером для всей экономики региона", - добавил Гончаров.

Важность развития энотуризма отметила и гендиректор "Золотой Балки". "О поправках будет эффективнее говорить, закон начнет работать и появится его правоприменительная практика. Если уж вы спросили про наши предложения, то хотелось бы затронуть вопрос насущности внедрения европейской практики по строительству объектов виноделия и энотуризма на землях сельхозназначения. Это позволит приблизиться к европейской модели и развивать винный туризм, который служит популяризации отечественного вина", - сказала она.

Швец из Uppa Winery также считает, что закон нуждается в доработке. По его словам, он был принят в трех чтениях без учета ряда предложенных поправок. В частности, в документе не отражены перспективы развития малых форм хозяйствования.

"Он (закон - ИФ) запрещает дистанционную торговлю вином. Все торговые сети, ритейл 70% денег зарабатывают на алкоголе, конечно, они не хотят лишаться этого источника, поэтому максимально препятствуют тому, чтобы алкоголь ушел в интернет. Давно говорили: давайте хотя бы для российских вин разрешим дистанционную торговлю, посмотрим, как это работает", - добавил он.

О необходимости поддержки малых форм хозяйствования говорит и гендиректор винодельни Alma Valley. "Невозможно с первого раза принять закон, который бы рассматривал и охватывал все вещи. Наверное, дальше надо больше думать о крестьянско-фермерских хозяйствах, которые задействованы в виноделии, потому что о них говорится очень мало и очень слабо проработан закон именно в этом пункте, но это еще раз подчеркивает - следующий шаг, значит, будет работа в этом направлении", - сказал Лебедев.

Захарьин считает, что закон также должен быть направлен на борьбу с фальсифицированной продукцией.

"Мне кажется надо доработать - появилось несколько градаций фальсифицированных, некачественных вин. Кто это будет контролировать? Очень много фальсифицированного вина, грубо - из сахара, производится на территории России. Если это не остановить, то это дезавуирует этот закон, виноград будет все равно не выгодно выращивать, виноград пять лет растет от первого саженца, а вода и сахар очень быстро производятся. Контроль за артефактом очень важен", - убежден он.