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"Роскосмос" начал разработку ракеты среднего класса с метановым двигателем

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Предприятия "Роскосмоса" приступили к созданию ракеты-носителя среднего класса с метановым двигателем, сообщает госкорпорация.

"Разворачиваются работы по новой коммерческой ракете среднего класса с метановым двигателем, которая придет на смену легендарным ракетам семейства "Союз-2", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в твиттере.

В госкорпорации также сообщили, что по итогам совещания в Воронежском центре ракетного двигателестроения глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поставил задачу завершить разработку ракеты "Ангара А5В" со ступенью на водородной тяге не позднее 2025 года.

"По итогам совещания в Воронеже Дмитрием Рогозиным перед коллективом КБ Химавтоматики поставлена задача форсировать работы по созданию ракетных двигателей нового поколения на водороде и метане. Цель - разработка не позднее 2025 года ракеты повышенного тяжёлого класса "Ангара А5В", - говорится в сообщении.

Космический ракетный комплекс "Ангара" (КРК) предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят лёгкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжёлые - "Ангара-А5" (модификация "А5М" - модернизированная), и повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком "Ангара-А5В".

Роскосмос

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