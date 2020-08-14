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Ракету "Ангара-А5" подготовили к возобновлению летных испытаний

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Второй летный образец тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" подготовлен к отправке на космодром Плесецк, сообщил "Роскосмос".

Ракета уже прошла проверки в Контрольно-испытательной станции Центра Хруничева и готова к возобновлению летно-космических испытаний, сообщило космическое агентство в четверг в твиттере.

"Ангара" – семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырех классов – от легкого до тяжелого – в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 ("Ангара 1.2") до 35 ("Ангара-А7") тонн на низкой околоземной орбите (при старте с космодрома Плесецк). Головным разработчиком и производителем РН семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева.

В мае 2019 года сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны РФ проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5", и один – "Ангары 1.2", однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020. Министерство – основной заказчик таких ракет.

Сейчас на космодроме Восточный строятся объекты второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".

Роскосмос космос Ангара-А5 Плесецк

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