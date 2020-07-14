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Белоруссия и Россия в ближайшие дни возобновят транспортное сообщение

Белоруссия и Россия в ближайшие дни возобновят транспортное сообщение
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия в ближайшие дни возобновят транспортное сообщение, заявил глава белорусского правительства Роман Головченко по итогам переговоров со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным во вторник в Москве.

"Как мы поняли, в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь", - сказал Головченко.

Конкретную дату он не назвал. "Пока (российская сторона - ИФ) просит подождать официального решения", - добавил белорусский премьер.

"Мы поднимали этот вопрос (на переговорах- ИФ). Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки", - отметил Головченко.

Белоруссия Роман Головченко Михаил Мишустин

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