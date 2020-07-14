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Более 70 человек задержаны в Минске на стихийных акциях

Более 70 человек задержаны в Минске на стихийных акциях
Задержания в Минске
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Минске по состоянию на 22:30 вторника задержаны более 70 человек на стихийных акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты, сообщил лишенный регистрации правозащитный центр "Весна".

Не менее десяти человек задержаны в областных центрах Белоруссии.

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Центр уточнил, что это не окончательные данные и задержания продолжаются.

По данным некоторых СМИ, в Белоруссии во вторник задержаны как минимум 130 человек.

В Минске люди вышли на центральную улицу – проспект Независимости, собирались в районе площади Победы, районе Немиги у Кафедрального собора. Также в пикеты собирались жители спальных районов – Грушевки, Новой боровой. У акций нет конкретного центра сбора. Их участники разбегаются при попытках милиции задерживать людей. В районе Немиги люди попытались отбить задержанных.

По информации СМИ, задержаниями руководили заместитель главы МВД Александр Барсуков, глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

Среди задержанных журналисты белорусского бюро "Радио Свобода", "Еврорадио", "Белсат", и ряда других СМИ, в том числе аккредитованный в Белоруссии журналист BBC Энди Смит.

Автомобилисты поддерживали участников акции сигналами, из-за чего милиция перекрыла ряд улиц. Кроме того, после 22:00 были перекрыты отдельные станции метро, а на участках проспекта Независимости отключено освещение.

Во вторник Центризбирком Белоруссии отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатами в президенты. Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и супруга задержанного блогера Сергея Тихановского – Светлана Тихановская.

Вечером во вторник МВД Белоруссии распространило предупреждение о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях и призвало жителей республики проявить разум и мудрость, реагируя на призывы собраться на улицах городов.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.

Белоруссия Минск

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